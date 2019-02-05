Охранника омского «Флагмана» приговорили к 7 годам колонии за смерть посетителя

Posted 5 февраля 2019, 10:49
Published 5 февраля 2019, 10:49
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
По данным следствия, 30 декабря 2016 года пьяный гость заведения устроил драку со своим коллегой. Начальник смены охраны торгового центра попытался вывести потерпевшего из здания, но тот сопротивлялся.Тогда охранник насильно стал выводить мужчину по лестнице с 5-го этажа, попутно избивая его руками и ногами, а также дважды столкнул потерпевшего с крыльца «Флагмана». Во время последнего падения мужчина упал и ударился о ступени крыльца телом. Следствием установлено, что всего потерпевший получил 37 травм.
Пьяного омича это не остановило, и он попытался вернуться в боулинг. Во время попытки войти в здание ТК один из контролеров службы охраны ударил потерпевшего головой о стену, и тот упал и потерял сознание.
После случившегося сотрудники охраны нажали на «тревожную кнопку», и на вызов приехали сотрудники «СТБ-Охрана». Один из них после того, как мужчина пришел в сознание, дважды ударил его по голове.
Сотрудники охраны квалифицировали повреждения как «не причинившие вреда здоровью потерпевшего». Однако на следующий день мужчина скончался в БУЗОО «ОГКБ № 1 им. Кабанова». Суд установил, что смерть мужчины наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы, нанесенной ему во время удара о стену.
Контролера службы охраны, нанесшего омичу смертельную травму, осудили по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и приговорили к семи годам колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить супруге погибшего компенсацию в размере 1 млн рублей.
Начальника смены и сотрудника «СТБ-Охрана» суд признал виновными и назначил наказание в виде 2 лет и 1 года ограничения свободы соответственно. Однако из-за истечения срока давности преступления их освободили из-под стражи.
Также суд вынес постановление руководству СУ СК России по Омской области из-за долгого предварительного следствия. Спустя три недели после происшествия дело возбудили, и только через 9 месяцев оно дошло до суда. Такой длительный срок следствия и неоднократные приостановления суд счел нарушением разумных сроков досудебного производства.
В пресс-службе Центрального суда сообщили, что приговор в силу еще не вступил.