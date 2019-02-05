Охранника омского «Флагмана» приговорили к 7 годам колонии за смерть посетителя

По данным следствия, 30 декабря 2016 года пьяный гость заведения устроил драку со своим коллегой. Начальник смены охраны торгового центра попытался вывести потерпевшего из здания, но тот сопротивлялся.Тогда охранник насильно стал выводить мужчину по лестнице с 5-го этажа, попутно избивая его руками и ногами, а также дважды столкнул потерпевшего с крыльца «Флагмана». Во время последнего падения мужчина упал и ударился о ступени крыльца телом. Следствием установлено, что всего потерпевший получил 37 травм.