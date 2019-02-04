Дороги в Омске продолжают убирать и в 30-градусный мороз

За двое суток с улиц города было вывезено около 9 тыс. кубометров снега, в том числе с мест возможных подтоплений. На дорогах дорожные службы оставили около 2 тыс. тонн противогололедных материалов, а также сняли почти 250 тыс. квадратных метров наледи.