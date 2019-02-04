Дороги в Омске продолжают убирать и в 30-градусный мороз

Posted 4 февраля 2019, 10:36
Published 4 февраля 2019, 10:36
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Как пояснили в Управлении дорожного хозяйства, при очень низких температурах служба работает в дежурном варианте.
«После недавнего снегопада необходимо привести в надлежащее состояние городские дороги и улицы. Особое внимание в ближайшие дни планируем уделить вывозу снега с остановок общественного транспорта, с пешеходных переходов, с перекрестков — тех мест, где снежные валы превышают нормативы и создают препятствия для движения транспорта и пешеходов», - рассказал директор профильного управления Владимир Казимиров.
Несмотря на морозы, в городе проводится много ручной работы: очистка от снега и наледи остановок общественного транспорта, заездных карманов, пешеходных переходов, островков безопасности, скверов, бульваров и парков. Также ежедневно в городе вручную собирается мусор.
В Управлении дорожного хозяйства пояснили, что все рабочие обеспечены теплой спецодеждой и вместе с техникой каждые два часа работы отогреваются в теплых помещениях.
В минувшие выходные мороз не помешал дорожным службам вывозить снег, посыпать дороги песко-соляной смесью, прометать магистрали щетками, в том числе по просьбам ресурсоснабжающих организаций после аварийных ситуаций.
За двое суток с улиц города было вывезено около 9 тыс. кубометров снега, в том числе с мест возможных подтоплений. На дорогах дорожные службы оставили около 2 тыс. тонн противогололедных материалов, а также сняли почти 250 тыс. квадратных метров наледи.