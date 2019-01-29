Омский депимущества взыскал с Полежаева, Кокорина и Ковтуна 2 миллиона рублей

Речь идет о ЗАО «Торговый центр «Континент» (через несколько других фирм принадлежит депутату Заксобрания Омской области Валерию Кокорину), общественном фонде «Духовное наследие» (президент – экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев) и АО «Агентство равзития и инвестиций» (учреждено региональным министерством имущественных отношений, директор – Евгений Ковтун).
Со всех трех юрлиц депимущества суммарно требовал 9,9 млн рублей. Согласно решению суда, взыскать удалось намного меньше – всего 2 млн рублей. При этом с ТЦ «Континент» было взыскано 12 тыс. рублей, с фонда «Духовное наследие» – 39 тыс. рублей, а со структуры минимущеста – 1,9 млн рублей.
Частичное удовлетворение иска депимущества связано со скандальным постановлением правительства региона № 108-п. Согласно которому размер арендной платы исчислялся на основе рыночной, а не кадастровой стоимости и ежегодно менялся на размер инфляции. Верховный суд России отменил два пункта постановления, из-за чего стоимость аренды земли для омского бизнеса снизилась в несколько раз.