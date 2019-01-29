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Омский депимущества взыскал с Полежаева, Кокорина и Ковтуна 2 миллиона рублей

Омский депимущества взыскал с Полежаева, Кокорина и Ковтуна 2 миллиона рублей

29 января 2019, 17:10
Фото: Город55
Арбитражный суд Омской области закончил рассмотрение иска департамента имущественных отношений к нескольким организациям, располагающимся в здании ТК «Континент». Мэрии Омска удалось взыскать с них лишь 2 млн рублей при исковых требованиях в 9,9 млн рублей.

Речь идет о ЗАО «Торговый центр «Континент» (через несколько других фирм принадлежит депутату Заксобрания Омской области Валерию Кокорину), общественном фонде «Духовное наследие» (президент – экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев) и АО «Агентство равзития и инвестиций» (учреждено региональным министерством имущественных отношений, директор – Евгений Ковтун).

Со всех трех юрлиц депимущества суммарно требовал 9,9 млн рублей. Согласно решению суда, взыскать удалось намного меньше – всего 2 млн рублей. При этом с ТЦ «Континент» было взыскано 12 тыс. рублей, с фонда «Духовное наследие» 39 тыс. рублей, а со структуры минимущеста 1,9 млн рублей.

Частичное удовлетворение иска депимущества связано со скандальным постановлением правительства региона № 108-п. Согласно которому размер арендной платы исчислялся на основе рыночной, а не кадастровой стоимости и ежегодно менялся на размер инфляции. Верховный суд России отменил два пункта постановления, из-за чего стоимость аренды земли для омского бизнеса снизилась в несколько раз.

#Новости#Министерство имущественных отношений#Департамент имущественных отношений#Леонид Полежаев#Валерий Кокорин#Политика#Омск сегодня
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