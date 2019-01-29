Омский депимущества взыскал с Полежаева, Кокорина и Ковтуна 2 миллиона рублей

Частичное удовлетворение иска депимущества связано со скандальным постановлением правительства региона № 108-п. Согласно которому размер арендной платы исчислялся на основе рыночной, а не кадастровой стоимости и ежегодно менялся на размер инфляции. Верховный суд России отменил два пункта постановления, из-за чего стоимость аренды земли для омского бизнеса снизилась в несколько раз.