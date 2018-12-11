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Житель Казахстана получил 2 года колонии за ДТП под Омском

Житель Казахстана получил 2 года колонии за ДТП под Омском

11 декабря 2018, 11:17
Фото: pxhere.com
Омский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего иностранца. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, когда он находился в состоянии опьянения, что повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Суд установил, что ночью 9 мая 2018 года гражданин республики Казахстан управлял в состоянии алкогольного опьянения автомобилем на трассе Омск-Русская Поляна. На территории Омского района он выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим транспортным средством.

В результате ДТП здоровью пассажирки, находившейся в автомобиле, причинен тяжкий вред. Суд назначил виновнику 2 года лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил его права в течение 3 лет управлять автомобилем.

Помимо этого суд обязал его выплатить пострадавшей 500 тыс. рублей в качестве возмещения причиненного морального вреда, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

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