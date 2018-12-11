В Омске цены на вывоз медицинских отходов подскочили в 7 раз

Если ранее за вывоз 100 литров отходов класса «Б» медицинские организации платили в среднем 500 рублей, то теперь за тот же объем мусора приходится платить порядка 3,5 тыс. рублей, сообщает «СуперОмск».
Рост цен был отмечен сразу после возбуждения уголовного дела в отношении 30-летнего главы компании, занимавшегося утилизацией опасных отходов десяти медицинских учреждений Омска. Данная организация как раз и вывозила отходы в среднем по 500 руб. за 100 литров.
Как ранее сообщала редакция Город55, данная компания не обезвреживала, не обеззараживала и не утилизировала опасные медицинские отходы, а смешивала их с бытовым мусором и вывозила на обычные полигоны.