Подводим итоги года вместе с президентом ТПП Сереем Катыриным

По словам президента Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, год для организации был плодотворным. Самым главным достижением можно считать работу с законодателями. В течение года палата неплохо поработала с Госдумой, Совфедом, сопроводив 130 законопроектов, из которых около ста реализованы под надзором президента ТПП.
ТПП всерьез занялась темой семейного бизнеса. В 2018 году впервые прошел семейный форум. Он был проведен для анализа ситуации, в которой находится семейный бизнес в России сейчас. Как показывает статистика, около 85% мирового бизнеса – бизнес семейный. У такого бизнеса, считает Сергей Катырин, в России высокая степень развития и масштабные перспективы.
Первой проблемой, с которой сталкиваются семейные бизнесмены, являются трудовые отношения, которые нужно оформлять со всеми причастными к бизнесу членами семьи. Только на одного такого «сотрудника» нужно составить около 40 соглашений. И такие тяжелые процедуры никаким образом не поощряются.
Льготное финансирование, налогообложение, семейный патент - все эти проблемы в семейном бизнесе ТПП пытается решить, опираясь на зарубежный опыт, а также на историю России: в Царской империи такое явление регулировалось, остались даже соответствующие документы.
Если говорить о налогах, то налоговая служба за последние годы существенно продвинулась вперед в части диджитализации. Инновации, электронная оплата – если раньше эта система вызывала бурю вопросов, то сейчас замечаний от налогоплательщиков практически нет.
Вообще, говорит президент ТПП, тема семейного бизнеса – якорь российской экономики. Семейный бизнес не продвинется дальше границ государства, ведь у предпринимателей в России дети, внуки, и лучше оставить все им, чем развиваться на заграничных площадках.
Сергей Катырин не умолчал и о технологиях и их роли в российской экономике. По его словам, те, кто не осваивает современные цифровые технологии, «останутся на задворках всемирного экономического развития». Сейчас бизнес ощущает нехватку опытных кадров «на земле». В крупных федеральных предприятиях специалистов хватает, но малый бизнес ими очень сильно обделен. Поэтому одна из программ, разработанных институтом палаты, предназначается для работников малых предприятий.
Одним из, казалось бы, неприятных моментов в отношении России стало принятие очередных санкций. Но президент ТПП видит в этом и позитивные моменты.
«Санкции повернули наши политические и экономические элиты лицом к своей стране. Мне кажется, сейчас осознание того, что нам никто не поможет, кроме нас самих, пришло ко всем. Что в любой момент можно оказаться без технологий, без станка, без финансирования и так далее. В первую очередь нужно развивать соответствующий институт, соответствующее направление и технологии, так, чтобы можно было быть импортонезависимыми», - подчеркивает Сергей Катырин.
Санкции, по его словам, подхлестнули некоторые отрасли к большому росту. К примеру, сельское хозяйство. Востребованность отечественного мяса, молока и овощей значительно подстегнула фермеров. В этой ситуации отлично сработало импортозамещение и станкостроение.
Однако у санкций есть и негативная сторона. Они нанесли самый большой урон с точки зрения финансов.
«Отсутствие финансирования на рынках, где привыкли работать наши банковские структуры и крупные компании, корпорации. Когда в один момент все это обрезали, естественно, что найти новые рынки не так просто», - отмечает президент ТПП.
Первая проблема, связанная с финансами – это сложность в выгодном обмене валюты. В Америке и Европе денег много и они «дешевые». Второй проблемой Катырин назвал новый документооборот. Многие компании приостановили свои инвестиционные проекты просто потому, что им отказывают в выдаче денег. Если проект российский, то французские, немецкие банки не выдают деньги – боятся попасть под удар. Еще одной проблемой стало то, что рынок занят Китаем, Латинской Америкой, азиатскими странами. С рынка легко уйти, но вернуться просто некуда.
Если говорить о целях развития и задачах на 2019 год, то ТПП, в первую очередь, намерена уравновесить работу системы по всей стране. Также у палаты появилась возможность развивать международный коммерческий арбитражный суд, и компания намерена развивать эту сеть филиалов.