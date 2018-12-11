Подводим итоги года вместе с президентом ТПП Сереем Катыриным

«Санкции повернули наши политические и экономические элиты лицом к своей стране. Мне кажется, сейчас осознание того, что нам никто не поможет, кроме нас самих, пришло ко всем. Что в любой момент можно оказаться без технологий, без станка, без финансирования и так далее. В первую очередь нужно развивать соответствующий институт, соответствующее направление и технологии, так, чтобы можно было быть импортонезависимыми», - подчеркивает Сергей Катырин.