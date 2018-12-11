Омский завод-должник заплатит дагестанцам 582 миллиона рублей

Омское предприятие находится в предбанкротном состоянии – о намерении признать его несостоятельным заявил 12 сентября «Промсвязьбанк». С этим его опередил бывший ликвидатор завода Николай Овчинников, однако Арбитражный суд Омской области оставил его заявление от 9 июля о признании завода по переработке масличных культур банкротом без рассмотрения.