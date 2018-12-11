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Омский завод-должник заплатит дагестанцам 582 миллиона рублей

Омский завод-должник заплатит дагестанцам 582 миллиона рублей

11 декабря 2018, 15:02
Фото: gubernator.omskportal.ru
Дагестанскому ООО «УК «Каспий» удалось взыскать с омского ООО «Продэкс-Омск» 582,5 млн рублей. Такое решение по итогам процесса вынес Арбитражный суд Алтайского края.

Резолютивная часть решения объявлена вчера, 10 декабря. Согласно документу, омский завод по глубокой переработке масличных культур «Продэкс-Омск» заплатит дагестанской компании задолженность по оплате поставленного товара по договору № 2071/14-ЮС от 1 июля 2014 года. Изначально ООО «УК «Каспий» требовало от омского предприятия 698,7 млн рублей.

Дагестанской компанией руководит Тимур Алекскендеров. Помимо «Каспия», ему принадлежит ООО «УК «Энергия бизнеса» и московские ООО «Юридическая компания «Вердикт» и ООО «Бизнес системы». В 2016 году предприниматель стал победителем федерального этапа интеллектуальной игры «Начинающий фермер».

Напомним, ООО «Продэкс-Омск» заработало в середине лета 2014 года. На торжественном открытии с речью выступил тогда еще губернатор Омской области Виктор Назаров. Реализация инвестиционного проекта, благодаря которому завод начал свою работу, шла 7 лет, а общая его стоимость оценивается в 1,2 млрд рублей. Основным кредитором выступил «Промсвязьбанк».

Омское предприятие находится в предбанкротном состоянии – о намерении признать его несостоятельным заявил 12 сентября «Промсвязьбанк». С этим его опередил бывший ликвидатор завода Николай Овчинников, однако Арбитражный суд Омской области оставил его заявление от 9 июля о признании завода по переработке масличных культур банкротом без рассмотрения.

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