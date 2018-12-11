Омский энергетик Евгений Реддих зарегистрировался как ИП

Напомним, что недавно как ИП зарегистрировался совладелец «ИТ-Банка», депутат Омского городского Совета Юрий Федотов. Он будет заниматься консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, предоставлением займов и прочих видов кредита, деятельностью головных офисов, а также исследованием конъюнктуры рынка.