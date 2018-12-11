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Омский энергетик Евгений Реддих зарегистрировался как ИП

Омский энергетик Евгений Реддих зарегистрировался как ИП

11 декабря 2018, 13:12
Фото: kvnews.ru
Омская налоговая инспекция зарегистрировала бизнесмена Евгения Реддиха в качестве индивидуального предпринимателя. Теперь энергетик будет заниматься управлением недвижимостью, ее арендой и консультационной деятельностью.

Согласно реестру индивидуальных предпринимателей, в данном качестве Евгений Реддих зарегистрировался 10 декабря 2018 года. На налоговый учет его поставила Межрайонная инспекция ФНС № 12 по Омской области.

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, Реддих намерен заняться бизнесом в сфере недвижимости. Он намерен предоставлять консультации по покупке и аренде объектов, а также являться в таких сделках посредником.

Основной сферой интересов Реддиха является энергетика, промышленность и коммунальное хозяйство. Бизнесмен владеет долями в управляющей компании «Жилищник-2 Амурский», производителе пластмасс ООО «ТТПАК», а также теплопроизводителе ООО «ТГКОМ». Несколько компаний Реддиха, в частности, ООО «Фаворит» и ООО «ТГКОМ-2», занимаются арендой недвижимого имущества.

Напомним, что недавно как ИП зарегистрировался совладелец «ИТ-Банка», депутат Омского городского Совета Юрий Федотов. Он будет заниматься консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, предоставлением займов и прочих видов кредита, деятельностью головных офисов, а также исследованием конъюнктуры рынка.

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