Фокусы застройщика: Оркиш переводит жилое здание в нежилое и обратно

Здание, однако, продолжило строиться. В 2015 году на торце многоэтажки появилась наружная пожарная лестница. Возникла она там по требованию прокуратуры и ГОСТа, согласно которым, в каждом нежилом здании выше 10 метров должно быть две лестницы (основная и пожарная). Однако из-за того, что здание строилось как жилое, в нем не оказалось места под вторую лестницу, что и стало поводом для установки наружной. Выходов на нее из здания, судя по фотографии, так и не было сделано. Для чего устанавливали эту лестницу - непонятно: то ли чтобы тянуть время (пока шли суды по виду разрешенного использования земли), то ли пытались создать видимость соответствия ГОСТам.