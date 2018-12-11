Ежемесячные выплаты для многодетных семей продлили до конца 2024 года

Ежемесячная выплата в размере величины прожиточного минимума, а это на сегодняшний день 9 тыс. 637 рублей, выплачивается семьям, родившим третьего и последующих детей. Ожидается, что в 2019 году материальную помощь получат около 10 тыс. многодетных семей. Для этого в бюджет заложено 126,2 млн рублей.