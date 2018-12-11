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Ежемесячные выплаты для многодетных семей продлили до конца 2024 года

Ежемесячные выплаты для многодетных семей продлили до конца 2024 года

11 декабря 2018, 10:54
Фото: иллюстрация / pixabay.com
В Омской области продлили предоставление ежемесячных выплат при рождении третьего и последующих детей до 31 декабря 2024 года.

Ежемесячная выплата в размере величины прожиточного минимума, а это на сегодняшний день 9 тыс. 637 рублей, выплачивается семьям, родившим третьего и последующих детей. Ожидается, что в 2019 году материальную помощь получат около 10 тыс. многодетных семей. Для этого в бюджет заложено 126,2 млн рублей.

Денежные выплаты происходят за счет софинансирования из федерального бюджета — в течение двух ближайших лет в Омскую область поступят порядка 2 млрд рублей.

Данные меры призваны увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,7 к 2024 году, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

#Новости#Выплаты#Многодетные семьи#Общество
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