Ежемесячные выплаты для многодетных семей продлили до конца 2024 года

Ежемесячная выплата в размере величины прожиточного минимума, а это на сегодняшний день 9 тыс. 637 рублей, выплачивается семьям, родившим третьего и последующих детей. Ожидается, что в 2019 году материальную помощь получат около 10 тыс. многодетных семей. Для этого в бюджет заложено 126,2 млн рублей.
Денежные выплаты происходят за счет софинансирования из федерального бюджета — в течение двух ближайших лет в Омскую область поступят порядка 2 млрд рублей.
Данные меры призваны увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,7 к 2024 году, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.