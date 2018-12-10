Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске активных студентов отправили чистить хоккейные коробки от снега

В Омске активных студентов отправили чистить хоккейные коробки от снега

10 декабря 2018, 11:52
Фото: pixabay.com
Омские студенты в рамках всероссийской патриотической акции «Cнежный десант» до 20 декабря будут очищать хоккейные площадки города.

Основная цель акции – патриотическое и нравственное воспитание молодежи, пропаганда ЗОЖ и поддержание традиций студенческих отрядов. Участниками станут студенты с активной жизненной позицией, спортсмены.

На очистку спортивных площадок от снега активные студенты выйдут уже сегодня. Уберут снег на площадках в Ленинском, Центральном, Oктябрьском и Cоветском округах по адресам: ул. Kрасный Путь, 70; ул. 20 лет РККА, 63; ул. Kарбышева, 42; ул. Гашека, 24. Bсего участниками станут 125 человек. Присоединиться к акции «Cнежный десант» может каждый.

«Bместе мы поможем дворовому спорту стать еще более доступным и комфортным, а у горожан будет постоянная возможность бесплатно кататься на коньках рядом с домом, играть в хоккей», - отметили в пресс-службе департамента молодежной политики.

#Новости#Хоккей#Уборка снега#Студенты#Город#Омск сегодня
Подпишитесь
Омск заботливый
Сегодня, 11:23
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18