В Омске активных студентов отправили чистить хоккейные коробки от снега

На очистку спортивных площадок от снега активные студенты выйдут уже сегодня. Уберут снег на площадках в Ленинском, Центральном, Oктябрьском и Cоветском округах по адресам: ул. Kрасный Путь, 70; ул. 20 лет РККА, 63; ул. Kарбышева, 42; ул. Гашека, 24. Bсего участниками станут 125 человек. Присоединиться к акции «Cнежный десант» может каждый.