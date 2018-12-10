У жителя Омска с карты пропали 80 тысяч после беседы с «банковской работницей»

Опрос потерпевшего открыл полицейским новые факты: на минувшей неделе на его мобильный поступил звонок с неизвестного номера, зарегистрированного в столичном регионе. Звонившая представилась сотрудницей одного из крупнейших банков страны. Она заявила омичу, что с его карты только что попытались снять 3 500 рублей, но попытку кражи удалось предотвратить, заблокировав карту.