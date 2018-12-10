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У жителя Омска с карты пропали 80 тысяч после беседы с «банковской работницей»

У жителя Омска с карты пропали 80 тысяч после беседы с «банковской работницей»

10 декабря 2018, 15:35
Фото: pixabay.com
Накануне в 4 отдел полиции Омска поступило заявление от 30-летнего горожанина. Он рассказал, что с его банковской карты пропало почти 80 тысяч рублей.

Опрос потерпевшего открыл полицейским новые факты: на минувшей неделе на его мобильный поступил звонок с неизвестного номера, зарегистрированного в столичном регионе. Звонившая представилась сотрудницей одного из крупнейших банков страны. Она заявила омичу, что с его карты только что попытались снять 3 500 рублей, но попытку кражи удалось предотвратить, заблокировав карту.

Чтобы перевыпустить заблокированную карту, нужно сообщить «сотруднице банка» ее номер и трехзначный код с оборотной стороны карты. После того, как омич сообщил указанные данные его собеседнице, с карты были списаны все имеющиеся на ней средства.

Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, чтобы как можно скорее раскрыть это дело.

Следователем городского отдела полиции №4 уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание, которое получит злоумышленник – 5 лет лишения свободы.

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