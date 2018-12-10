Травля школьника, продажа госпиталя ветеранов, уголовка на мэра

Конфликтная ситуация в омской гимназии №62 на этой неделе вылилась в публичную сферу. Суть ее заключается в том, что педагогический коллектив учебного заведения обвинили в травле ученика из-за отказа того чистить снег. Мальчик после полученной психологической травмы оказался на больничной койке неврологического стационара. О конфликте рассказала мать школьника на своей странице в соцсети.
В среду последовала реакция регионального Минобразования. Чиновники приняли сторону ребенка. Заявили, что ему окажут помощь областные психологи, а с учителями разберется специальная комиссия.
Травлей ребенка заинтересовалась и уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова. Омбудсмен сообщила, что ею получено обращение от родителей школьника и сейчас оно рассматривается специалистами. Но уже сегодня Касьянова охарактеризовала действия классного руководителя и директора гимназии №62 как «непрофессиональные, недостойные педагога».
Ближе к концу недели свою позицию высказал заместитель председателя правительства Омской области Владимир Компанейщиков. Он дал распоряжение департаменту образования Омска «принять меры к увольнению Дюковой» (директор гимназии №62. – Прим. ред.), а также других педагогов, причастных к травле ребенка. Вице-губернатор не исключил, что по итогам проверки учебного заведения могут появиться основания для возбуждения уголовных дел, поскольку, как выясняется, подобный случай далеко не первый в гимназии.
Неожиданное заявление на этой неделе сделал министр здравоохранения Омской области Андрей Стороженко. Оказывается, его ведомство как один из вариантов рассматривает продажу госпиталя ветеранов войн, что расположен в самом центре Омска, рядом с мэрией. И делается это с благой целью. У госпиталя нет прогулочной зоны для пациентов и даже при всем желании разбить парк там затруднительно, размеры не позволяют. Чиновник видит два варианта решения проблемы. Первый - продать госпиталь, а всех ветеранов отправить лечиться в горбольницу №7, где имеется прекрасная зона отдыха с обратной стороны парка 30 лет ВЛКСМ. А второй - попросить денег у Москвы.
Новость о вероятной продаже госпиталя стала неожиданностью не только для журналистов, но и для омских депутатов, узнавших об этом, как выяснилось, из СМИ. В среду на заседании комитета по собственности Заксобрания принимается решение взять «на контроль» инициативу Минздрава. Парламентарии объявили, что теперь дешево и келейно продать объект будет невозможно. Поживем – увидим. Город55 будет следить за развитием событий и держать вас в курсе.
Первые дни календарной зимы ознаменовались не только морозами за -30 градусов в регионе, но и судебными претензиями к омскому МУП «Тепловая компания». Всем известная газовая компания объявила о своем желании обратиться в арбитраж с требованием признать МУП банкротом. Срок последнего китайского предупреждения истекает через две недели. Разумеется, в зимний сезон главную теплоснабжающую компанию города не закроют и не обанкротят, но все, похоже, идет к тому. В понедельник в Горсовете заслушали итоги работы по выводу из кризиса МП «Тепловая компания». Итоги, прямо скажем, неутешительные. При кредиторской задолженности в 1,1 млрд рублей, дебиторка – 585 млн рублей. Даже если коммунальщикам удастся собрать все долги, они все равно останутся в минусе. А еще, чтобы соответствовать нормам, МУПу надо отремонтировать 400 км труб, а это около 2 млрд рублей, которых нет и которые можно взять только из кармана омичей.
Из дел судебных на этой неделе запомнилось возбуждение уголовного преследования в отношении мэра Называевска Виктора Лупиноса. Следком подозревает его в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Можно предположить, что кадровое решение по чиновнику не за горами. Между тем еще один районный госслужащий - глава Москаленского района Андрей Гейнц - не стал дожидаться принудительного увольнения. Пообещал Буркову построить школу, не построил и сам подал в отставку. В пятницу местный райсовет одобрил его желание.
Депутат Горсовета, а по совместительству директор городской гостиницы «Иртыш» Алексей Саяпин намерен в суде доказать свое право управлять муниципальной недвижимостью. Напомним, налоговая лишила его права подписи финансовых документов, что равносильно запрету работать в должности директора гостиницы. Как сложится судебная тяжба, сейчас сказать сложно. Но Саяпин настроен по-боевому и готов, как он говорит, дойти аж до Конституционного суда.
А еще на этой неделе мы поговорили с депутатом Государственной думы, экс-мэром Омска Виктором Шрейдером - о его карьере и об Омске, о новом губернаторе и его команде, о конфликтах между омскими элитами и о причинах ареста Сергея Калинина.