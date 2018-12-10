Травля школьника, продажа госпиталя ветеранов, уголовка на мэра

Первые дни календарной зимы ознаменовались не только морозами за -30 градусов в регионе, но и судебными претензиями к омскому МУП «Тепловая компания». Всем известная газовая компания объявила о своем желании обратиться в арбитраж с требованием признать МУП банкротом. Срок последнего китайского предупреждения истекает через две недели. Разумеется, в зимний сезон главную теплоснабжающую компанию города не закроют и не обанкротят, но все, похоже, идет к тому. В понедельник в Горсовете заслушали итоги работы по выводу из кризиса МП «Тепловая компания». Итоги, прямо скажем, неутешительные. При кредиторской задолженности в 1,1 млрд рублей, дебиторка – 585 млн рублей. Даже если коммунальщикам удастся собрать все долги, они все равно останутся в минусе. А еще, чтобы соответствовать нормам, МУПу надо отремонтировать 400 км труб, а это около 2 млрд рублей, которых нет и которые можно взять только из кармана омичей.