Город55
ГлавноеВсе новости
Скандал вокруг кинотеатра «Первомайский» стал самым популярным запросом года

Скандал вокруг кинотеатра «Первомайский» стал самым популярным запросом года

10 декабря 2018, 14:03
Фото: freephotos.cc
Аналитики Яндекса выявили самые популярные запросы 2018 года. Составлен список тем, которые интересовали омичей в течение года больше всего. Помимо событий в список попали также люди и вещи, вызвавшие обширный интерес у жителей региона.

Для расчётов использовались данные о запросах за период с 1 января по 21 ноября 2018 года.

Событиями местного масштаба стали:

1) споры вокруг кинотеатра «Первомайский»;

2) открытие театра «Галёрка»;

3) выборы губернатора Омской области;

4) открытие ресторана «Розы-морозы»;

5) визит Владимира Путина в Омск;

6) акция «Мой регион»;

7) предложение назвать аэропорт в честь Егора Летова;

8) карантин в школах из-за гриппа и ОРВИ;

9) концерт «Руки вверх»;

10) концерт «Ленинграда».

В масштабах страны популярность набрали спортивные новости: чемпионат мира по футболу, Олимпиада в Пхёнчхане и трагедия в ТЦ «Зимняя вишня».

«Популярными» людьми для омичей в 2018 году стали:

1) Хабиб Нурмагомедов;

2) Алина Загитова;

3) Евгения Медведева;

4) Игорь Акинфеев;

5) Настя Рыбка;

6) Артём Дзюба;

7) Владимир Путин;

8) Колинда Грабар-Китарович;

9) Павел Грудинин;

10) Аман Тулеев.

В списке оказались личности, про которых было множество запросов про биографию, убеждения, достижения, фотографии в купальнике.

Популярным гаджетом стал Huawei Honor 10. Рекорд по запросам в сфере кинематографа побили фильмы «Движение вверх», «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул 2».

Из телешоу интересовал омичей больше всего поиск невесты Егору Криду и мужа Ольге Бузовой в шоу «Замуж за Бузову» и «Холостяк». Помимо этого в списке ТОП - песни, танцы, ток-шоу и экстрасенсы.

С списке песен на первых местах оказались Филипп Киркоров - «Цвет настроения синий», MATRANG - «Медуза», Kazka - «Плакала», Егор Крид, Филипп Киркоров - «Цвет настроения чёрный».

Из мемов омичи чаще всего забивали в строку поиска: Уганда Наклз, Мафиозник, Сын маминой подруги, За себя и за Сашку, Лох цветочный, Это Вика.

#Новости#Яндекс#Интернет#Город#Омск сегодня
Подпишитесь
Омск заботливый
Сегодня, 11:23
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18