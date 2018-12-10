Скандал вокруг кинотеатра «Первомайский» стал самым популярным запросом года

Для расчётов использовались данные о запросах за период с 1 января по 21 ноября 2018 года.
Событиями местного масштаба стали:
1) споры вокруг кинотеатра «Первомайский»;
2) открытие театра «Галёрка»;
3) выборы губернатора Омской области;
4) открытие ресторана «Розы-морозы»;
5) визит Владимира Путина в Омск;
6) акция «Мой регион»;
7) предложение назвать аэропорт в честь Егора Летова;
8) карантин в школах из-за гриппа и ОРВИ;
9) концерт «Руки вверх»;
10) концерт «Ленинграда».
В масштабах страны популярность набрали спортивные новости: чемпионат мира по футболу, Олимпиада в Пхёнчхане и трагедия в ТЦ «Зимняя вишня».
«Популярными» людьми для омичей в 2018 году стали:
1) Хабиб Нурмагомедов;
2) Алина Загитова;
3) Евгения Медведева;
4) Игорь Акинфеев;
5) Настя Рыбка;
6) Артём Дзюба;
7) Владимир Путин;
8) Колинда Грабар-Китарович;
9) Павел Грудинин;
10) Аман Тулеев.
В списке оказались личности, про которых было множество запросов про биографию, убеждения, достижения, фотографии в купальнике.
Популярным гаджетом стал Huawei Honor 10. Рекорд по запросам в сфере кинематографа побили фильмы «Движение вверх», «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул 2».
Из телешоу интересовал омичей больше всего поиск невесты Егору Криду и мужа Ольге Бузовой в шоу «Замуж за Бузову» и «Холостяк». Помимо этого в списке ТОП - песни, танцы, ток-шоу и экстрасенсы.
С списке песен на первых местах оказались Филипп Киркоров - «Цвет настроения синий», MATRANG - «Медуза», Kazka - «Плакала», Егор Крид, Филипп Киркоров - «Цвет настроения чёрный».
Из мемов омичи чаще всего забивали в строку поиска: Уганда Наклз, Мафиозник, Сын маминой подруги, За себя и за Сашку, Лох цветочный, Это Вика.