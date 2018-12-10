Скандал вокруг кинотеатра «Первомайский» стал самым популярным запросом года

Аналитики Яндекса выявили самые популярные запросы 2018 года. Составлен список тем, которые интересовали омичей в течение года больше всего. Помимо событий в список попали также люди и вещи, вызвавшие обширный интерес у жителей региона.

Сюжет Омск сегодня

Для расчётов использовались данные о запросах за период с 1 января по 21 ноября 2018 года. Событиями местного масштаба стали: 1) споры вокруг кинотеатра «Первомайский»; 2) открытие театра «Галёрка»; 3) выборы губернатора Омской области; 4) открытие ресторана «Розы-морозы»; 5) визит Владимира Путина в Омск; 6) акция «Мой регион»; 7) предложение назвать аэропорт в честь Егора Летова; 8) карантин в школах из-за гриппа и ОРВИ; 9) концерт «Руки вверх»; 10) концерт «Ленинграда». В масштабах страны популярность набрали спортивные новости: чемпионат мира по футболу, Олимпиада в Пхёнчхане и трагедия в ТЦ «Зимняя вишня». «Популярными» людьми для омичей в 2018 году стали: 1) Хабиб Нурмагомедов; 2) Алина Загитова; 3) Евгения Медведева; 4) Игорь Акинфеев; 5) Настя Рыбка; 6) Артём Дзюба; 7) Владимир Путин; 8) Колинда Грабар-Китарович; 9) Павел Грудинин; 10) Аман Тулеев. В списке оказались личности, про которых было множество запросов про биографию, убеждения, достижения, фотографии в купальнике. Популярным гаджетом стал Huawei Honor 10. Рекорд по запросам в сфере кинематографа побили фильмы «Движение вверх», «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул 2». Из телешоу интересовал омичей больше всего поиск невесты Егору Криду и мужа Ольге Бузовой в шоу «Замуж за Бузову» и «Холостяк». Помимо этого в списке ТОП - песни, танцы, ток-шоу и экстрасенсы. С списке песен на первых местах оказались Филипп Киркоров - «Цвет настроения синий», MATRANG - «Медуза», Kazka - «Плакала», Егор Крид, Филипп Киркоров - «Цвет настроения чёрный». Из мемов омичи чаще всего забивали в строку поиска: Уганда Наклз, Мафиозник, Сын маминой подруги, За себя и за Сашку, Лох цветочный, Это Вика.