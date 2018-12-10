Россельхознадзор не пустил в Омск 80 кг гусиного мяса

В субботу, 8 декабря, Россельхознадзор вместе с Погрануправлением ФСБ России по Омской области досмотрели авто, направляющееся из Казахстана в Россию. В результате проверки выявилась контрабандная партия мяса.
В досмотренном авто было обнаружено 80 кг домашнего гусиного мяса, упакованного в пакеты. Перевозчик предоставил необходимые ветсправки на мясо. Однако сопроводительных документов, необходимых для перевозки груза через границу, перевозчик предоставить не смог.
В управлении ветнадзора сообщают, что груз у перевозчика изъяли и запретили возвращать на территорию республики Казахстан. Нарушитель был привлечен к административной ответственности по статье «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».