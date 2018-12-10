Россельхознадзор не пустил в Омск 80 кг гусиного мяса

В досмотренном авто было обнаружено 80 кг домашнего гусиного мяса, упакованного в пакеты. Перевозчик предоставил необходимые ветсправки на мясо. Однако сопроводительных документов, необходимых для перевозки груза через границу, перевозчик предоставить не смог.