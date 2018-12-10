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Россельхознадзор не пустил в Омск 80 кг гусиного мяса

Россельхознадзор не пустил в Омск 80 кг гусиного мяса

10 декабря 2018, 15:18
Фото: pxhere.com
Мясо домашней птицы пытались провезти из Казахстана в Россию без сопроводительных документов.

В субботу, 8 декабря, Россельхознадзор вместе с Погрануправлением ФСБ России по Омской области досмотрели авто, направляющееся из Казахстана в Россию. В результате проверки выявилась контрабандная партия мяса.

В досмотренном авто было обнаружено 80 кг домашнего гусиного мяса, упакованного в пакеты. Перевозчик предоставил необходимые ветсправки на мясо. Однако сопроводительных документов, необходимых для перевозки груза через границу, перевозчик предоставить не смог.

В управлении ветнадзора сообщают, что груз у перевозчика изъяли и запретили возвращать на территорию республики Казахстан. Нарушитель был привлечен к административной ответственности по статье «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».

#Новости#Таможня#Контрабанда#Мясо#Происшествия
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