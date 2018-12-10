Пьяный омич угнал с парковки фургон ритуальных услуг

Женщина рассказала, что приехала в один из торговых центров и оставила припаркованную машину на стоянке. Когда хозяева вернулись, машину они не обнаружили. Ущерб омичка оценила в 2 300 000 рублей.
Во время опроса хозяйка авто рассказала, что пропавший автомобиль предназначался для оказания ритуальных услуг. В момент отсутствия в салоне находился ее знакомый. Подозреваемый должен был помочь с погрузкой, но не дождался и уехал.
Через несколько часов автомобиль обнаружили в Омском районе в деревне Покрово-Иртышское. Машина была без повреждений, а сам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения в доме.
В отношении омича возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.