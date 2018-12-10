Омские дорожники признались в картельном сговоре

«Это означает, что они признают свою вину. Причем первое заявление поступило от «Трастстрой». Есть такая норма, если участник до момента вынесения решения признает свою вину – он освобождается от административной ответственности. А последующие участники, которые заявляют о том же – им будет смягчение», - пояснила пресс-секретарь омского УФАС Марина Девятерикова.