Омские дорожники признались в картельном сговоре

Подрядные компании ООО «Стройторг», ООО «Альянс», ООО «Трастстрой» признали свою вину в картельном сговоре при участии в аукционе на ремонт дороги в Тевризском муниципальном районе.
Сегодня на заседании комиссии УФАС всеми участниками дела было подано письменное заявление о том, что они до момента проведения аукциона заключили между собой устное соглашение.
«Это означает, что они признают свою вину. Причем первое заявление поступило от «Трастстрой». Есть такая норма, если участник до момента вынесения решения признает свою вину – он освобождается от административной ответственности. А последующие участники, которые заявляют о том же – им будет смягчение», - пояснила пресс-секретарь омского УФАС Марина Девятерикова.
Комиссия УФАС приняла решение отложить вынесение окончательного вердикта для уточнения новых обстоятельств по делу.
«Там есть еще физическое лицо, которое координировало их деятельность, которое было организатором этого соглашения. Необходимо будет сделать определенные запросы. Плюс у нас были представители ГУКС Омской области, которые заявили ходатайство в связи с тем, что им нужно ознакомиться с представленными заявлениями подрядчиков», - сказали в УФАС.