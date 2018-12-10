Наркоконтроль изъял у омского наркобарона около 1,5 килограмма запрещенных веществ

Сейчас на мужчину возбуждены сразу два уголовных дела. Одно – за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере, второе – за такое же незаконное культивирование наркосодержащих растений. Максимальный срок наказания по каждой из статей – 10 лет лишения свободы.