Город55
ГлавноеВсе новости
Наркоконтроль изъял у омского наркобарона около 1,5 килограмма запрещенных веществ

Наркоконтроль изъял у омского наркобарона около 1,5 килограмма запрещенных веществ

10 декабря 2018, 21:00
Фото: pxhere.com
Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков по Омской области поступила информация, что некий житель Октябрьского округа выращивает и продает растительные наркотики.

Сотрудникам полиции в ходе оперативно-розыскных работ удалось пресечь противоправные действия местного жителя. Из его частного дома было изъято в общей сложности около полутора килограммов наркотиков растительного происхождения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, дом наркодельца больше напоминал теплицу: две комнаты в его доме были оборудованы дополнительными источниками света и вентиляцией.

Сейчас на мужчину возбуждены сразу два уголовных дела. Одно – за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере, второе – за такое же незаконное культивирование наркосодержащих растений. Максимальный срок наказания по каждой из статей – 10 лет лишения свободы.

#Новости#Задержан#Полиция#Задержание наркоторговца#Происшествия
Подпишитесь
Омск заботливый
Сегодня, 11:23
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18