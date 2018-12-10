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Год театра в Омске начнется с Государственного академического театра драмы

Год театра в Омске начнется с Государственного академического театра драмы

10 декабря 2018, 20:45
Фото: omskdrama.ru
Согласно указу президента Владимира Путина, 2019 год в России назван Годом театра. Торжественные мероприятия по всей России пройдут 13 декабря. И Омск не остался в стороне.

Сегодня министр культуры Омской области Юрий Трофимов и руководители омских театров на пресс-конференции рассказали, что ждет омичей в течение Года театра.

В день открытия, 13 декабря, на сцене Омского государственного академического театра драмы состоится спектакль, в котором примут участие актеры омских профессиональных театров. На торжественное мероприятие приглашена вся театральная общественность региона, представители творческих союзов, руководители и специалисты органов культуры, в том числе и муниципальных районов, а также представители любительского народного театра.

На сцене будет представлена вся история русского театра. Первые балаганные представления с участием петрушки и театр XX века – все это будет представлено зрителям на сцене в рамках одного представления.

«Омские театры представят в следующем году зрителям новые спектакли и проекты, планируется проведение различных культурных оупен-эйров – когда театры выходят за пределы своих зданий и встречаются с омичами на непривычных площадках», - рассказал на пресс-конференции Юрий Трофимов.

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