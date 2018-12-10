Год театра в Омске начнется с Государственного академического театра драмы

В день открытия, 13 декабря, на сцене Омского государственного академического театра драмы состоится спектакль, в котором примут участие актеры омских профессиональных театров. На торжественное мероприятие приглашена вся театральная общественность региона, представители творческих союзов, руководители и специалисты органов культуры, в том числе и муниципальных районов, а также представители любительского народного театра.