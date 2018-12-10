Год театра в Омске начнется с Государственного академического театра драмы

Сегодня министр культуры Омской области Юрий Трофимов и руководители омских театров на пресс-конференции рассказали, что ждет омичей в течение Года театра.
В день открытия, 13 декабря, на сцене Омского государственного академического театра драмы состоится спектакль, в котором примут участие актеры омских профессиональных театров. На торжественное мероприятие приглашена вся театральная общественность региона, представители творческих союзов, руководители и специалисты органов культуры, в том числе и муниципальных районов, а также представители любительского народного театра.
На сцене будет представлена вся история русского театра. Первые балаганные представления с участием петрушки и театр XX века – все это будет представлено зрителям на сцене в рамках одного представления.
«Омские театры представят в следующем году зрителям новые спектакли и проекты, планируется проведение различных культурных оупен-эйров – когда театры выходят за пределы своих зданий и встречаются с омичами на непривычных площадках», - рассказал на пресс-конференции Юрий Трофимов.