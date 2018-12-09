Город55
ГлавноеВсе новости
В 2018 году в Омской области реабилитировали 14 жертв политических репрессий

В 2018 году в Омской области реабилитировали 14 жертв политических репрессий

9 декабря 2018, 19:22
Фото: ИА «Город55»
В 2018 году прокуратурой Омской области реабилитированы 14 человек, погибших или пострадавших в ходе политических репрессий.

Согласно действующему законодательству, родственники репрессированных граждан могут подать соответствующее заявление о восстановлении доброго имени погибшего или пострадавшего от политических репрессий человека, а также получить предусмотренные законом меры социальной поддержки и компенсации.

В текущем году прокуратура Омской области рассмотрела 34 заявления. Восемь из них были отклонены, поскольку заявители не подлежали реабилитации, 14 заявлений было удовлетворено — им выдали соответствующие справки. В остальных случаях омичам дали разъяснения относительно действующего законодательства, сообщают «Коммерческие Вести».

Для справки: в 2017 году были реабилитированы 16 человек, в 2016 году — 9 человек. С момента принятия закона «О реабилитации жертв политических репрессий» добрые имена восстановили более 20 тысяч омичей.

#Новости#Прокуратура Омской области#Общество
Подпишитесь
Омск заботливый
Сегодня, 11:23
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18