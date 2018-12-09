В 2018 году в Омской области реабилитировали 14 жертв политических репрессий

Согласно действующему законодательству, родственники репрессированных граждан могут подать соответствующее заявление о восстановлении доброго имени погибшего или пострадавшего от политических репрессий человека, а также получить предусмотренные законом меры социальной поддержки и компенсации.
В текущем году прокуратура Омской области рассмотрела 34 заявления. Восемь из них были отклонены, поскольку заявители не подлежали реабилитации, 14 заявлений было удовлетворено — им выдали соответствующие справки. В остальных случаях омичам дали разъяснения относительно действующего законодательства, сообщают «Коммерческие Вести».
Для справки: в 2017 году были реабилитированы 16 человек, в 2016 году — 9 человек. С момента принятия закона «О реабилитации жертв политических репрессий» добрые имена восстановили более 20 тысяч омичей.