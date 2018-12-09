Протест с доставкой на дом: в Омском прошел митинг за мир России и Китая

Первая акция прошла 28 октября в Омске – на крыльце СКК им. Блинова. Тогда на мероприятии присутствовало около 30 человек, из которых только несколько были жителями поселка Омский. Остальные, если не считать журналистов и полицейских – это все те же правозащитники, что организовали и сегодняшнюю акцию, и их массовка.