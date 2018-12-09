Протест с доставкой на дом: в Омском прошел митинг за мир России и Китая

На митинге присутствовало около 70 человек. Это вторая акция протеста против строительства вахтового городка, организованная группой оппозиционных активистов, систематически выступающих против региональной и федеральной власти: Валентин Кузнецов, Ирина Дроздова, Георгий Бородянский. В публичной сфере они позиционируют себя правозащитниками, лидерами общественного мнения, борцами с произволом властей. Георгий Бородянский также является главным редактором регионального отделения «Новой газеты».
Они включились в историю с постройкой вахтового городка сразу после первых публикаций по этой теме в СМИ. Сначала просто присутствовали на первом сходе граждан 4 октября, но позже стали активно развивать протест.
Первая акция прошла 28 октября в Омске – на крыльце СКК им. Блинова. Тогда на мероприятии присутствовало около 30 человек, из которых только несколько были жителями поселка Омский. Остальные, если не считать журналистов и полицейских – это все те же правозащитники, что организовали и сегодняшнюю акцию, и их массовка.
После первого митинга, в публичной сфере было сформулировано две претензии. Первая – на мероприятиях в защиту прав населения поселка Омский присутствует слишком мало самих жителей поселка Омский. Вторая – риторика организаторов была агрессивна по отношению к иностранцам. Сегодняшний митинг показал, что организаторы пробуют сделать работу над ошибками.
Если гора не идет к Магомеду, Магомед сам идет к горе. Магомед и гора непременно должны сблизиться. Если жители поселка Омский игнорируют «выездные протесты», то организаторы сами пришли к ним. Чтобы гастроль удалась, с собой привезли дополнительных участников. Массовка состояла из коммунистов, блогеров и представителей СМИ, а также людей, называющих себя донскими казаками.
«Отъезд участников из г. Омска и области в 11-30 ч. от санатория «Рассвет», Омск, Правый берег Иртыша, 153», - говорится в анонсе митинга.
Санаторий «Рассвет» - вотчина Нателы Полежаевой, бывшей невестки Леонида Полежаева, 20 лет возглавлявшего Омскую область. Омская редакция «Новой газеты», правозащитная организация Валентина Кузнецова расположены в санатории «Рассвет».
Также вместе с коммунистами и «казаками» в поселок Омский приехали блогеры и журналисты федерального сетевого издания SotaVision. На них, вероятно, возложена важная функция информационного сопровождения протеста и раскручивание темы на федеральном уровне.
Риторика протеста стала острее. Да, формально митинг заявлялся «для сохранения дружбы между народами России и Китая», но на деле неосторожные ораторы фактически призывали местных жителей развивать протест, перекрывать дороги и обещали по этому поводу поддержку. С таким заявлением выступила пенсионерка, которую представили жительницей Омска г-ой Олейник, и выступавший вслед за ней коммунист из Тары Олег Шадрин.
Участвовавшие в протесте местные жители за редким исключением занимали пассивную позицию: слушали опытных оппозиционеров. Наиболее активным остался Иван Лукьянов. Выступая перед омскими и тарскими коммунистами, людьми, называющими себя казаками, организаторами митинга, представителями НОДа и бог весть кого еще, кого два часа назад в поселок привезли из санатория «Рассвет», Лукьянов призвал СМИ корректно считать количество местных жителей, участвовавших в митинге.
«Блогеры и СМИ, будете завтра писать, что вот, пришел Кузнецов, Дроздова и организовали митинг. Посмотрите, вот я – житель поселка. Я представляю двоих своих детей, жену, тещу, тестя. Поэтому хватит врать! Многие жители против этого городка», - заявил Лукьянов.
Городок для рабочих китайской компании СС-7 строится с июля 2018 года. Компания выиграла тендер на участие в модернизации ОНПЗ. Для выполнения работ в регионе необходимо единовременное присутствие около 1,8 тыс. рабочих (всего за три года планируется участие 3,5 тыс. китайских рабочих, инженеров). Наравне с СС-7 в модернизации Нефтезавода будут участвовать компании еще из 13 стран, в том числе Турции, США, Голландии, Чехии, Италии.
Пока идет строительство городка, рабочие проживают в нескольких объектах Омска и Омского района. В том числе, по заявлению Валентина Кузнецова, какая-то часть из них проживает в санатории «Рассвет». По завершению строительства вахтового городка рабочие будут размещены там, и «Рассвет» потеряет часть прибыли.