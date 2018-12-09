Омич обманул жителей других регионов на 61 тыс. рублей

Согласно показаниям потерпевших, в период с апреля по ноябрь 2018 года они разместили в сети Интернет объявления о поиске автозапчастей, после чего им поступили предложения от неизвестного, представившегося сотрудником фирмы по поставке запчастей.
Покупатели заказали шины, литые диски, лобовое стекло, обвесы и задние стоп-сигналы, после чего перевели стопроцентную предоплату. Получив деньги, продавец перестал выходить на связь, а обещанный товар так и не пришел.
Установить личность подозреваемого удалось по банковской карте. Ранее судимого за аналогичные преступления омича задержали по месту жительства на улице Завертяева. За совершенное мошенничество молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.