Виктор Скуратов: «Омск, как и любой город России, некомфортный для жизни»

«Переулок – один из немногих примеров удачного сотрудничества нескольких бизнесов. Всего за два года за счет работы с художниками, за счет того, что мы привозили известных молодежных музыкантов, мы увидели – в Омске много людей, которым именно этого не хватало», - говорит Скуратов.