Виктор Скуратов: «Омск, как и любой город России, некомфортный для жизни»

По словам Скуратова, он рано осознал, что основанная им сеть кофеен стала федеральной компанией. Однако помимо бизнеса, ему хотелось привлечь людей иными способами, помочь им в первую очередь в социальном плане.
«Мы приняли решение, что будем работать из Омска. Омск ведь как и любой город России, кроме столиц, некомфортный для жизни. Здесь не хватает выставок, мероприятий. Поэтому мы решили взять участок земли в центре города и попробовать с ним что-то сделать», - отмечает предприниматель.
Занятый предпринимателем участок, который позже превратится в Камергерский переулок, в 2015 году пустовал уже 8-ой год. Из-за кризиса землю так и не удалось застроить элитными магазинами. У этой площадки, по словам бизнесмена, был потенциал, но туда никто не ходил.
«Переулок – один из немногих примеров удачного сотрудничества нескольких бизнесов. Всего за два года за счет работы с художниками, за счет того, что мы привозили известных молодежных музыкантов, мы увидели – в Омске много людей, которым именно этого не хватало», - говорит Скуратов.
По мнению бизнесмена, Камергерский переулок стал одним из культовых пространств города. Интерес молодежи к нему не ослабевает. Однако бизнес там идет не лучшими темпами.
«Если говорить о бизнесе, то там стоит наша самая неуспешная кофейня в городе. Ни одно мероприятие, будь то выставка или приезд иногородних музыкантов, нам не отбилось. Думаю, что на это просто нужно больше времени», - резюмирует Скуратов.