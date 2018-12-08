«Омскшина» не смогла взыскать с «Газпром межрегионгаз Омск» 23,5 миллиона

Отметим, что ПАО «Омскшина» ранее являлось должником. Согласно сайту УФССП России, ПАО «Омскшина» оказалось должно 37 млн рублей. Долг обозначен как «взыскание имущественного характера не в бюджеты РФ». В ноябре этого года предприятие стало поручителем кредита на 4 млрд рублей для своих учредителей из АО «Кордиант».