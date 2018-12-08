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«Омскшина» не смогла взыскать с «Газпром межрегионгаз Омск» 23,5 миллиона

«Омскшина» не смогла взыскать с «Газпром межрегионгаз Омск» 23,5 миллиона

8 декабря 2018, 18:42
Фото: pixabay.com
Арбитражный суд Омской области закончил рассмотрение иска ПАО «Омскшина» к ООО «Газпром межрегионгаз Омск». Производителю шин не удалось взыскать с газового гиганта 23,5 млн рублей. При этом суд отказался обосновывать свое решение.

ПАО «Омскшина» проиграло процесс ООО «Газпром межрегионгаз Омск». В исковых требованиях предприятия значилась сумма в 23,5 млн рублей. Ее газовый гигант должен был уплатить в качестве обязательств по договорам поставки товаров. Однако законность своих требований «Омскшина» доказать не смогла.

Последнее заседание суда, на котором было оглашено решение, прошло в закрытом режиме. Поэтому узнать мотивировочную часть не удалось. Отметим, что все остальные заседания прошли в открытом режиме.

Отметим, что ПАО «Омскшина» ранее являлось должником. Согласно сайту УФССП России, ПАО «Омскшина» оказалось должно 37 млн рублей. Долг обозначен как «взыскание имущественного характера не в бюджеты РФ». В ноябре этого года предприятие стало поручителем кредита на 4 млрд рублей для своих учредителей из АО «Кордиант».

#Новости#Взыскание долга#ООО «Газпром межрегионгаз»#Арбитражный суд#Политика#Омск сегодня
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