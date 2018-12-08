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Омский областной суд не позволил Витруку выйти на свободу

Омский областной суд не позволил Витруку выйти на свободу

8 декабря 2018, 11:41
Фото: r55.fssprus.ru
Глава омских приставов Владимир Витрук все же проведет Новый год за решеткой. Так решил Омский областной суд, отказавший в удовлетворении жалобы адвоката Витрука. Арест пристава продлится 2 месяца.

Как сообщает «Новый Омск», Омский областной суд 7 декабря рассмотрел апелляцию адвоката главы УФССП России по Омской области Владимира Витрука. В жалобе защитнику пристава было отказано – суд оставил в силе решение Куйбышевского суда города.

Владимир Витрук встретит Новый год в СИЗО – за решеткой он будет сидеть как минимум до 26 января 2019 года.

Hапомним, Владимир Bитрук подoзревается в получении взятки в крупном размере. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФCБ России по Oмской области. Подозреваемый сразу был задержан.

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