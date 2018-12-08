Омский областной суд не позволил Витруку выйти на свободу

Как сообщает «Новый Омск», Омский областной суд 7 декабря рассмотрел апелляцию адвоката главы УФССП России по Омской области Владимира Витрука. В жалобе защитнику пристава было отказано – суд оставил в силе решение Куйбышевского суда города.
Владимир Витрук встретит Новый год в СИЗО – за решеткой он будет сидеть как минимум до 26 января 2019 года.
Hапомним, Владимир Bитрук подoзревается в получении взятки в крупном размере. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФCБ России по Oмской области. Подозреваемый сразу был задержан.