«Россети» займутся реализацией проектов в Удмуртии и Белгородской области

Павел Ливинский отметил, что одним из обязательных условий успешной цифровизации электросетей является готовность к пониманию и поддержке со стороны местных властей. Он подчеркнул, что заключение подобных соглашений - важный этап воплощения замыслов группы «Россети», которые позволят дочерним предприятиям создать без дополнительных вложений в инфраструктуру для включения субъектов в «цифровую экономику». Это поможет раскрыть их экономический потенциал и вывести качество жизни россиян на более высокий уровень с помощью внедрения передовых технологий, добавил он.