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«Россети» займутся реализацией проектов в Удмуртии и Белгородской области

«Россети» займутся реализацией проектов в Удмуртии и Белгородской области

7 декабря 2018, 19:09
Фото: пресс-служба "Россетей"
На Международном форуме «Электрические сети» дочерним предприятием «Россетей» в Центральном федеральном округе заключены долгосрочные соглашения с Республикой Удмуртия и Белгородской областью. Компания планирует инвестировать в развитие электросетевого комплекса этих регионов 13,5 миллиарда рублей.

По сообщению издания Bel.ru, соглашения были подписаны генеральным директором «Россетей» Павлом Ливинским, главой Удмуртии Александром Бречаловым, губернатором Белгородской области Евгением Савченко, а также генеральным директором МРСК Центра Игорем Маковским.

Данный документ составлен в рамках поручения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева на предмет обеспечения устойчивости социально-экономического роста территорий и реализации Комплексной программы модернизации регионального электросетевого комплекса с использованием цифровых технологий.

Павел Ливинский отметил, что одним из обязательных условий успешной цифровизации электросетей является готовность к пониманию и поддержке со стороны местных властей. Он подчеркнул, что заключение подобных соглашений - важный этап воплощения замыслов группы «Россети», которые позволят дочерним предприятиям создать без дополнительных вложений в инфраструктуру для включения субъектов в «цифровую экономику». Это поможет раскрыть их экономический потенциал и вывести качество жизни россиян на более высокий уровень с помощью внедрения передовых технологий, добавил он.

Согласно оценке заместителя руководителя ФАС Виталия Королева, данные соглашения поддерживаются президентом и главой правительства РФ как часть реализации стратегии по развитию энергетического комплекса.

По словам Игоря Маковского, подписание документа даст возможность реализовывать проекты МРСК Центра в соответствии с программами по развитию территорий.

Зафиксированная соглашениями сумма будет инвестирована в субъекты за период с 2019 по 2021 годы.

Основными целями документально закрепленных планов для «Россетей» являются получение стабильного дохода и возможностей развития инвестиций, а для регионов - надежное и экономически выгодное электроснабжение.

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