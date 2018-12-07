«Россети» займутся реализацией проектов в Удмуртии и Белгородской области

По сообщению издания Bel.ru, соглашения были подписаны генеральным директором «Россетей» Павлом Ливинским, главой Удмуртии Александром Бречаловым, губернатором Белгородской области Евгением Савченко, а также генеральным директором МРСК Центра Игорем Маковским.
Данный документ составлен в рамках поручения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева на предмет обеспечения устойчивости социально-экономического роста территорий и реализации Комплексной программы модернизации регионального электросетевого комплекса с использованием цифровых технологий.
Павел Ливинский отметил, что одним из обязательных условий успешной цифровизации электросетей является готовность к пониманию и поддержке со стороны местных властей. Он подчеркнул, что заключение подобных соглашений - важный этап воплощения замыслов группы «Россети», которые позволят дочерним предприятиям создать без дополнительных вложений в инфраструктуру для включения субъектов в «цифровую экономику». Это поможет раскрыть их экономический потенциал и вывести качество жизни россиян на более высокий уровень с помощью внедрения передовых технологий, добавил он.
Согласно оценке заместителя руководителя ФАС Виталия Королева, данные соглашения поддерживаются президентом и главой правительства РФ как часть реализации стратегии по развитию энергетического комплекса.
По словам Игоря Маковского, подписание документа даст возможность реализовывать проекты МРСК Центра в соответствии с программами по развитию территорий.
Зафиксированная соглашениями сумма будет инвестирована в субъекты за период с 2019 по 2021 годы.
Основными целями документально закрепленных планов для «Россетей» являются получение стабильного дохода и возможностей развития инвестиций, а для регионов - надежное и экономически выгодное электроснабжение.