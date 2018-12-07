«Россети» планируют цифровую трансформацию отрасли

Со слов Ливинского, «Россети» рассчитывают за три года создать свою систему SCADA. Данная система будет целиком основана на отечественных технологиях. Речь идет и о программном обеспечении, и о комплектующих в целом. За счет этого отечественные высокотехнологические предприятия смогут выйти на новый уровень в развитии и заинтересовать внешний рынок технологий. Обязанности координатора взял на себя заместитель генерального директора — главный инженер холдинга Андрей Майоров.
Беседа, в ходе которой была затронута эта тема, состоялась в заключительный день международного форума «Электрические сети». Участвовали в ней, кроме «Россетей», еще четырнадцать компаний, среди которых General Electric, ОРЕХсофт и ЮНИТЕРА ЛАБС, сообщают «Новые известия».
Вместе с тем, глава «Россетей» подчеркнул, что компания не ограничивает конкуренцию среди поставщиков и является предельно открытой для иностранных партнеров.
Что касается сути самой системы SCADA, она в режиме реального времени позволяет собирать, обрабатывать, отображать информацию об объекте мониторинга и управлять электросетевой инфраструктурой. Таким образом, сеть сможет переключаться между оптимальными режимами, самостоятельно проводить диагностику повреждения и мгновенно делать автоматические переключения, без отключения потребителей.