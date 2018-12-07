«Россети» планируют цифровую трансформацию отрасли

Со слов Ливинского, «Россети» рассчитывают за три года создать свою систему SCADA. Данная система будет целиком основана на отечественных технологиях. Речь идет и о программном обеспечении, и о комплектующих в целом. За счет этого отечественные высокотехнологические предприятия смогут выйти на новый уровень в развитии и заинтересовать внешний рынок технологий. Обязанности координатора взял на себя заместитель генерального директора — главный инженер холдинга Андрей Майоров.