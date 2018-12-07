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«Россети» планируют цифровую трансформацию отрасли

«Россети» планируют цифровую трансформацию отрасли

7 декабря 2018, 21:32
Фото: пресс-служба "Россетей"
Рабочая встреча с российскими и зарубежными производителями систем управления и сбора данных SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) состоялась в рамках реализации концепции цифровой трансформации. Встречу провел глава компании «Россети» Павел Ливинский.

Со слов Ливинского, «Россети» рассчитывают за три года создать свою систему SCADA. Данная система будет целиком основана на отечественных технологиях. Речь идет и о программном обеспечении, и о комплектующих в целом. За счет этого отечественные высокотехнологические предприятия смогут выйти на новый уровень в развитии и заинтересовать внешний рынок технологий. Обязанности координатора взял на себя заместитель генерального директора — главный инженер холдинга Андрей Майоров.

Беседа, в ходе которой была затронута эта тема, состоялась в заключительный день международного форума «Электрические сети». Участвовали в ней, кроме «Россетей», еще четырнадцать компаний, среди которых General Electric, ОРЕХсофт и ЮНИТЕРА ЛАБС, сообщают «Новые известия».

Вместе с тем, глава «Россетей» подчеркнул, что компания не ограничивает конкуренцию среди поставщиков и является предельно открытой для иностранных партнеров.

Что касается сути самой системы SCADA, она в режиме реального времени позволяет собирать, обрабатывать, отображать информацию об объекте мониторинга и управлять электросетевой инфраструктурой. Таким образом, сеть сможет переключаться между оптимальными режимами, самостоятельно проводить диагностику повреждения и мгновенно делать автоматические переключения, без отключения потребителей.

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