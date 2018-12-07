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Парк 300-летия Омска предложили передать частнику

Парк 300-летия Омска предложили передать частнику

7 декабря 2018, 07:29
Фото: svopi.ru
Причиной такого предложения, поступившего от главы департамента имущественных отношений Администрации города Омска Дениса Денежкина, стало отсутствие средств на нормальное комплексное развитие парков.

Речь не идет о продаже парка 300-летия Омска, депутатам предложили муниципально-частное партнерство при сохранении муниципальной собственности, приведя в пример опыт других городов.

«В Ростове-на-Дону инвестор взял набережную и вложил в нее миллиард рублей. Там замечательная набережная, там молодежь тусуется, исключительно вложения партнерские, частник там зарабатывает. Там вся земля остается муниципальной. Город получил замечательное место притяжения. Город не тратит ничего из бюджета, а получает доход. Нужно активно внедрять муниципально-частное партнерство», - цитирует слова депутата Андрея Ткачука «ОмскИнформ».

Однако в итоге депутаты так и не пришли к единогласному мнению по части развития муниципально-частного партнерства в Омске. Видимо, сказывается опыт с кинотеатром «Первомайский», где концессионное соглашение между мэрией и инвестором стало причиной судебных тяжб и бесконечных разбирательств.

#Новости#Парки и скверы#Город
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