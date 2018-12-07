Парк 300-летия Омска предложили передать частнику

«В Ростове-на-Дону инвестор взял набережную и вложил в нее миллиард рублей. Там замечательная набережная, там молодежь тусуется, исключительно вложения партнерские, частник там зарабатывает. Там вся земля остается муниципальной. Город получил замечательное место притяжения. Город не тратит ничего из бюджета, а получает доход. Нужно активно внедрять муниципально-частное партнерство», - цитирует слова депутата Андрея Ткачука «ОмскИнформ».