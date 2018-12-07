Омская Общественная палата: конституция не должна быть мертвым капиталом

В обсуждении приняли участие члены Общественной палаты, уполномоченный Омской области по правам человека, преподаватели и студенты Омских вузов.
Начальник научно-исследовательского отдела Омской юридической академии Алена Агеева выступила за «живую конституцию». По ее мнению, сегодняшняя конституция РФ не совсем гибка к тем изменениям, которые назрели. К примеру, она считает, что в главном документе страны должно быть более четко определено понятие семьи.
«7 статья конституции. Там надо четко закрепить, что социальное государство, которое определено РФ, должно быть направлено именно на защиту семьи как важнейшего института гражданского общества. Иначе мы не сможем сформировать ни активной гражданской позиции, ни заложить воспитательный аспект в наше подрастающее поколение. 38 статья не дает мне покоя. Мы говорим о том, что любое правовое государств, где есть гражданское общество, славится равенством прав и свобод. В 7 статье у нас отец поддерживается государством, а в 38 статье не защищается», - отметила она.
Другую точку зрения представил общественник Анатолий Соловьев. Он считает, что живая конституция - это хорошо, но одновременно с этим документ должен быть незыблемым.
Итог дискуссии подвела модератор встречи, член Общественной палаты Надежда Чекалева. По ее мнению, менять конституцию, безусловно, необходимо, но делать это надо крайне осторожно.
«Я склоняюсь к позиции, что конституция должна быть гибче. Какие-то вещи нельзя менять, но на многие моменты, из которых складывается практика, стоит обратить внимание. И еще. Та конституция, которая у нас есть, требует от каждого из нас проявления инициативы, чтобы она не была мертвым капиталом, а была развивающимся явлением», - подчеркнула Чекалева.