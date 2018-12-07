Омская Общественная палата: конституция не должна быть мертвым капиталом

«7 статья конституции. Там надо четко закрепить, что социальное государство, которое определено РФ, должно быть направлено именно на защиту семьи как важнейшего института гражданского общества. Иначе мы не сможем сформировать ни активной гражданской позиции, ни заложить воспитательный аспект в наше подрастающее поколение. 38 статья не дает мне покоя. Мы говорим о том, что любое правовое государств, где есть гражданское общество, славится равенством прав и свобод. В 7 статье у нас отец поддерживается государством, а в 38 статье не защищается», - отметила она.