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На директора «Тарской типографии» завели уголовное дело за невыплату зарплаты

На директора «Тарской типографии» завели уголовное дело за невыплату зарплаты

7 декабря 2018, 11:01
Фото: freephotos.cc
Тарская прокуратура Омской области проверила соблюдение требований законодательства в работе ООО «Тарская районная типография».

Стало известно, что руководство предприятия не выплатило заработную плату и задолжало работникам 251 тыс. рублей. Чтобы устранить нарушения и восстановить права граждан на своевременное вознаграждение за труд, прокурор внес генеральному директору организации представление, а также привлек руководителя к административной ответственности за невыплату в положенный срок заработной платы.

Материалы проверки направлены в Следственный комитет по Омской области для уголовно-правовой оценки. Следственные органы возбудили уголовное дело. Сейчас благодаря принятым мерам долг перед работниками полностью погашен, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

#Новости#Заработная плата#Уголовное дело#Следственный комитет#Общество#Омск сегодня
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