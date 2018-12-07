На директора «Тарской типографии» завели уголовное дело за невыплату зарплаты

Стало известно, что руководство предприятия не выплатило заработную плату и задолжало работникам 251 тыс. рублей. Чтобы устранить нарушения и восстановить права граждан на своевременное вознаграждение за труд, прокурор внес генеральному директору организации представление, а также привлек руководителя к административной ответственности за невыплату в положенный срок заработной платы.