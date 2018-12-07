Изменилась Программа кредитования бизнеса при поддержке Корпорации МСП

Ранее возможность получения льготных кредитов была только у предприятий приоритетных отраслей экономики. В перечень приоритетных отраслей входят сельское хозяйство; обрабатывающее производство; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство, транспорт и связь; туристская деятельность; деятельность в области здравоохранения; сбор, обработка и утилизация отходов; деятельность предприятий общественного питания (за исключением ресторанов); деятельность в сфере бытовых услуг; отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники и другие отрасли, с полным перечнем которых можно ознакомиться на сайте.