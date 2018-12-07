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Изменилась Программа кредитования бизнеса при поддержке Корпорации МСП

Изменилась Программа кредитования бизнеса при поддержке Корпорации МСП

7 декабря 2018, 10:05
Фото: pixabay.com
В ноябре льготные условия кредитования стали доступны предприятиям всех отраслей без исключения. Условия льготного кредитования предоставляются в Банке Акцепт в рамках всех программ кредитования малого бизнеса, кроме овердрафта.

Ранее возможность получения льготных кредитов была только у предприятий приоритетных отраслей экономики. В перечень приоритетных отраслей входят сельское хозяйство; обрабатывающее производство; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство, транспорт и связь; туристская деятельность; деятельность в области здравоохранения; сбор, обработка и утилизация отходов; деятельность предприятий общественного питания (за исключением ресторанов); деятельность в сфере бытовых услуг; отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники и другие отрасли, с полным перечнем которых можно ознакомиться на сайте.

Программа стимулирования Корпорации МСП включает кредитование предприятий приоритетных отраслей поставке 9,6% годовых, прочих отраслей по ставке 10,6% годовых.

В Банке Акцепт кредиты выдаются на инвестиционные цели на 7 лет, на пополнение оборотных средств - на 3 года. Сумма кредита может быть от 3 млн рублей. В залог принимаются транспорт, спецтехника, оборудование, недвижимость, ликвидные ценные бумаги, права требования по депозитам, поручительство региональных Гарантийных Фондов.

На правах рекламы.

*АО «Банк Акцепт». www.akcept.ru. Лицензия Банка России № 567

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