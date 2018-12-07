Бурков обсудил с «Газпромом» газификацию сел и строительство академии «Авангард»

Напомним, строительство хоккейной академии «Авангард» началось в 2016 году, в эксплуатацию ввести здание планировали к сентябрю 2018 года. В спортивно-образовательном комплексе «Авангард», где будут созданы условия для проживания и тренировок, дети смогут заниматься без отрыва от учебы. Кроме того, система обучения молодых хоккеистов предусматривает перевод наиболее успешных воспитанников из филиалов в омскую академию.