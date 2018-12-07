Бурков обсудил с «Газпромом» газификацию сел и строительство академии «Авангард»

Одним из важнейших вопросов, поднятых на встрече, стала перспектива развития газификации сел Омской области. Сейчас необходимо построить газораспределительные станции для обеспечения топливом жителей Тюкалинского, Называевского и Большереченского районов, а также жителей Левобережья Омска.
Также обсудили завершение строительства хоккейной академии «Авангард». Глава региона отметил, что сейчас долга перед подрядчиком нет, несмотря на проблемы, возникшие ранее из-за смены руководства.
Строительство академии финансируется без перебоев. За ходом работ на объектах следят правительство Омской области и «Газпром нефть», рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, строительство хоккейной академии «Авангард» началось в 2016 году, в эксплуатацию ввести здание планировали к сентябрю 2018 года. В спортивно-образовательном комплексе «Авангард», где будут созданы условия для проживания и тренировок, дети смогут заниматься без отрыва от учебы. Кроме того, система обучения молодых хоккеистов предусматривает перевод наиболее успешных воспитанников из филиалов в омскую академию.