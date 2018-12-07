Город55
ГлавноеВсе новости
Бурков обсудил с «Газпромом» газификацию сел и строительство академии «Авангард»

Бурков обсудил с «Газпромом» газификацию сел и строительство академии «Авангард»

7 декабря 2018, 12:50
Фото: omskportal.ru
Накануне, 6 декабря, в Санкт-Петербурге состоялась встреча губернатора Омской области Александра Буркова с членами правления ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть».

Одним из важнейших вопросов, поднятых на встрече, стала перспектива развития газификации сел Омской области. Сейчас необходимо построить газораспределительные станции для обеспечения топливом жителей Тюкалинского, Называевского и Большереченского районов, а также жителей Левобережья Омска.

Также обсудили завершение строительства хоккейной академии «Авангард». Глава региона отметил, что сейчас долга перед подрядчиком нет, несмотря на проблемы, возникшие ранее из-за смены руководства.

Строительство академии финансируется без перебоев. За ходом работ на объектах следят правительство Омской области и «Газпром нефть», рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, строительство хоккейной академии «Авангард» началось в 2016 году, в эксплуатацию ввести здание планировали к сентябрю 2018 года. В спортивно-образовательном комплексе «Авангард», где будут созданы условия для проживания и тренировок, дети смогут заниматься без отрыва от учебы. Кроме того, система обучения молодых хоккеистов предусматривает перевод наиболее успешных воспитанников из филиалов в омскую академию.

#Новости#ООО «Газпром межрегионгаз»#Газпром#Александр Бурков#Политика#Омск сегодня
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18