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В Омске признали крупную нефтяную компанию банкротом

В Омске признали крупную нефтяную компанию банкротом

6 декабря 2018, 11:46
Фото: pixabay.com/ru
Арбитражный суд Омской области 4 декабря признал ООО «Ойл Процессинг» банкротом. На предприятии назначен конкурсный управляющий, открыто конкурсное производство. Теперь у кредиторов есть 2 месяца для того, чтобы получить активы предприятия.

Следующее судебное заседание по итогам конкурсного производства состоится 30 мая 2019 года. Конкурсный управляющий Ульяна Гладкая предоставит отчет о своей деятельности и перспективах предприятия-банкрота.

Основным и первым в очереди кредитором «Ойл Процессинг» станет ООО «Компания Ресурсинвест» - московские поставщики твердого, жидкого и газообразного топлива. Они требуют от омской нефтеперерабатывающей фирмы 27,5 млн рублей.

Напомним, процедура наблюдения на предприятии была введена в сентябре этого года. Ранее омскую компанию возглавляла менеджер Светлана Курченко. Конечным владельцем является кипрский офшор Dzhi.I.Ei Global Enerdzhi Essets LTD. Также ему принадлежат ООО «ВСП Сервис» и ООО «ВСП Крутогорский НПЗ».

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