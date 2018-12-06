В Омске признали крупную нефтяную компанию банкротом

Следующее судебное заседание по итогам конкурсного производства состоится 30 мая 2019 года. Конкурсный управляющий Ульяна Гладкая предоставит отчет о своей деятельности и перспективах предприятия-банкрота.
Основным и первым в очереди кредитором «Ойл Процессинг» станет ООО «Компания Ресурсинвест» - московские поставщики твердого, жидкого и газообразного топлива. Они требуют от омской нефтеперерабатывающей фирмы 27,5 млн рублей.
Напомним, процедура наблюдения на предприятии была введена в сентябре этого года. Ранее омскую компанию возглавляла менеджер Светлана Курченко. Конечным владельцем является кипрский офшор Dzhi.I.Ei Global Enerdzhi Essets LTD. Также ему принадлежат ООО «ВСП Сервис» и ООО «ВСП Крутогорский НПЗ».