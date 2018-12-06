В Омске признали крупную нефтяную компанию банкротом

Напомним, процедура наблюдения на предприятии была введена в сентябре этого года. Ранее омскую компанию возглавляла менеджер Светлана Курченко. Конечным владельцем является кипрский офшор Dzhi.I.Ei Global Enerdzhi Essets LTD. Также ему принадлежат ООО «ВСП Сервис» и ООО «ВСП Крутогорский НПЗ».