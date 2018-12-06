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В Омске начали собирать письма для Деда Мороза

В Омске начали собирать письма для Деда Мороза

6 декабря 2018, 11:17
Фото: иллюстрация / pixabay.com
Сегодня, 6 декабря, в Омске стартовала акция «Письмо Деду Морозу» - на Главпочтамте, расположенном по адресу улица Герцена, 1, установили специальный ящик для писем, адресованных главному зимнему волшебнику.

Как сообщает пресс-служба «Почты России», все письма, а также открытки и рисунки любого формата будут доставлены в официальную резиденцию Деда Мороза. Чтобы почтовое отправление дошло до зимнего волшебника, необходимо правильно заполнить адрес резиденции: индекс 162390, Вологодская область, город Великий Устюг, Деду Морозу.

Принимать письма и открытки от омичей на Главпочтамте будут до 24 декабря, после чего послания соберут и доставят Деду Морозу. Также во всех отделениях почты можно заказать персональное письмо с поздравлением от главного зимнего волшебника.

#Новости#Письмо Деду Морозу#Общество
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