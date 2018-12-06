В Омске начали собирать письма для Деда Мороза

Как сообщает пресс-служба «Почты России», все письма, а также открытки и рисунки любого формата будут доставлены в официальную резиденцию Деда Мороза. Чтобы почтовое отправление дошло до зимнего волшебника, необходимо правильно заполнить адрес резиденции: индекс 162390, Вологодская область, город Великий Устюг, Деду Морозу.
Принимать письма и открытки от омичей на Главпочтамте будут до 24 декабря, после чего послания соберут и доставят Деду Морозу. Также во всех отделениях почты можно заказать персональное письмо с поздравлением от главного зимнего волшебника.