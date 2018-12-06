В Омске ищут охранников и уборщиков для недостроенного метро

Казенное учреждение Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» объявило два аукциона – на охрану и содержание омского метрополитена.
Согласно документации на первый тендер, будущий подрядчик должен осуществлять охрану первого пускового участка первой линии метрополитена от станции «Красный путь» до станции «Автовокзал» с электродепо.
В обязанности входит организация одного круглосуточного поста в пешеходном переходе на Красном пути в составе не менее двух охранников, недопущение актов вандализма в отношении объекта охраны. Начальная стоимость контракта составляет 1,9 млн рублей.
Второй тендер (первоначальная стоимость – 1,07 млн рублей) - на оказание услуг по содержанию этого же участка метрополитена. В обязанности победителя аукциона будет входить уборка служебных помещений и прилегающей территории; уборка, вывоз снега и ТКО; содержание, техническое обслуживание и ремонт инженерных систем.
Сроки оказания услуг по первому контракту (на охрану) - с 1 января 2019 года по 27 декабря 2019 года, по второму (содержание) – с 1 января 2019 года до 15 мая 2019 года.