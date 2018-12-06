Травлей ребенка в омской гимназии заинтересовалась уполномоченный по правам человека

Корреспонденту Города55 омбудсмен пояснила, что ею получено обращение и сейчас оно рассматривается специалистами института уполномоченного.
«Пока не комментирую результаты. Идет проверка. Я единственное могу сказать, исходя из той информации, которая сегодня есть в публичном пространстве, что действия классного руководителя и директора гимназии непрофессиональны, не достойны педагога. И лишь потому, что бороться против ребенка может только слабый человек», - сказала Касьянова.
Напомним, коллектив гимназии №62 обвинили в травле ученика из-за отказа чистить снег. Ребенок в итоге попал в неврологический стационар. Министерство образования Омской области назначило служебную проверку по данному факту.