Травлей ребенка в омской гимназии заинтересовалась уполномоченный по правам человека

«Пока не комментирую результаты. Идет проверка. Я единственное могу сказать, исходя из той информации, которая сегодня есть в публичном пространстве, что действия классного руководителя и директора гимназии непрофессиональны, не достойны педагога. И лишь потому, что бороться против ребенка может только слабый человек», - сказала Касьянова.