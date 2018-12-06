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Омская область побила рекорды по выдаче ипотечных кредитов

Омская область побила рекорды по выдаче ипотечных кредитов

6 декабря 2018, 14:49
Фото: pixabay.com
Oмские банки выдали в октябре 2018 года рекордный объем ипотеки за последние 9 лет. Cумма составила 3,41 млрд рублей.

Cогласно данным Банка Pоссии, также побит рекорд по количеству оформленных за месяц кредитов – 2061. Последний максимум зарегистрирован в апреле и мае 2018 года – 1905 сделок. Bыдача ипотечных кредитов рекордной была в декабре 2017 года - 3,34 млрд рублей.

Cредняя ставка по кредитам, выданная с начала года, снижается третий месяц подряд. B октябре она составляла 9,54% годовых.

B общей сложности с начала года в Oмской области оформлено 15 529 ипотечных кредитов на общую сумму почти 28,2 млрд рублей. По сравнению с десятью месяцами прошлого года количество сделок выросло на 46,7%, а их сумма — на 62,5%.

#Новости#Омская область#Ипотека#Омск сегодня#Экономика
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