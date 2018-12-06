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Новый сайт «Губернатор Подмосковья» начал работу 6 декабря

Новый сайт «Губернатор Подмосковья» начал работу 6 декабря

6 декабря 2018, 23:06
Фото: flickr.com
С 6 декабря начал работу новый сайт «Губернатор Подмосковья». Информационный ресурс доступен по адресу Воробьев.рф, где жители региона могут узнать самые горячие новости.

В структуре сайта четыре раздела – «Программа», «Актуальное», «Медиа» и «Биография», сообщает телеканал «360». «Программа» - раздел уникальный, там собрана информация о достижениях региона и планах по развитию каждого муниципалитета. Город выбирать не нужно, за пользователя это автоматически сделает геотаргетинг.

Жители Подмосковья могут узнать о мерах по развитию спортивной и транспортной инфраструктуры, состоянии экологии, здравоохранения или коммунальной сферы. Ознакомиться можно и с пятилетними планами по развитию региона.

Раздел «Актуальное» – это сборник текстов, где представлена позиция Андрея Воробьева по самым важным общественно-политическим вопросам, причем не только российской, но и международной повестки.

«Медиа» представляет собой уникальный банк с фото и видеофайлами. Представители СМИ могут пользоваться им совершенно бесплатно.

Последний раздел посвящен биографии губернатора Московской области. Глава региона сам рассказал о ступенях карьеры, увлечениях, успехах в спорте и всем том, что предшествовало его нынешней работе.

#Новости#Общество
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