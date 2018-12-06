Новый сайт «Губернатор Подмосковья» начал работу 6 декабря

В структуре сайта четыре раздела – «Программа», «Актуальное», «Медиа» и «Биография», сообщает телеканал «360». «Программа» - раздел уникальный, там собрана информация о достижениях региона и планах по развитию каждого муниципалитета. Город выбирать не нужно, за пользователя это автоматически сделает геотаргетинг.
Жители Подмосковья могут узнать о мерах по развитию спортивной и транспортной инфраструктуры, состоянии экологии, здравоохранения или коммунальной сферы. Ознакомиться можно и с пятилетними планами по развитию региона.
Раздел «Актуальное» – это сборник текстов, где представлена позиция Андрея Воробьева по самым важным общественно-политическим вопросам, причем не только российской, но и международной повестки.
«Медиа» представляет собой уникальный банк с фото и видеофайлами. Представители СМИ могут пользоваться им совершенно бесплатно.
Последний раздел посвящен биографии губернатора Московской области. Глава региона сам рассказал о ступенях карьеры, увлечениях, успехах в спорте и всем том, что предшествовало его нынешней работе.