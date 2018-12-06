Новый сайт «Губернатор Подмосковья» начал работу 6 декабря

В структуре сайта четыре раздела – «Программа», «Актуальное», «Медиа» и «Биография», сообщает телеканал «360». «Программа» - раздел уникальный, там собрана информация о достижениях региона и планах по развитию каждого муниципалитета. Город выбирать не нужно, за пользователя это автоматически сделает геотаргетинг.