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Ленинградский мост в Омске трещит по швам

Ленинградский мост в Омске трещит по швам

6 декабря 2018, 15:39
Фото: "Город55"
Сегодня утром в паблике «Аварийный Омск» местный житель разместил фотографию Ленинградского моста, в котором зияет огромная трещина.

Как оказалось, асфальт на тротуаре Ленинградского моста лопнул прямо над деформационными швами. В некоторых местах покрытие и вовсе провалилось, и сквозь дыры можно увидеть устройство моста.

Директор «Эксплуатации объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан рассказала, что о трещинах в покрытии не в курсе – асфальт на тротуаре клали в этом году, а значит, повреждения исключены.

«В этом году мы там асфальтировали тротуары, какие могут быть трещины в новом асфальте? Что касается деформационных швов — вы видели новые швы, где зазор в обязательном порядке должен быть, они вообще не должны накрываться железными листами, в них заполнитель из неопрена, его не видно. Те швы, которые накрыты железными листами, - старые, ещё со времён строительства, их надо менять в следующем году», — рассказала Галина Зурнаджан NGS55.RU.

Напомним, ремонт Ленинградского моста запланирован на 2019 год. Однако до сих пор непонятно, будет ли зазор в тротуаре ликвидирован в ближайшее время

#Новости#Ленинградский мост#Город#Омск сегодня
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