Ленинградский мост в Омске трещит по швам

«В этом году мы там асфальтировали тротуары, какие могут быть трещины в новом асфальте? Что касается деформационных швов — вы видели новые швы, где зазор в обязательном порядке должен быть, они вообще не должны накрываться железными листами, в них заполнитель из неопрена, его не видно. Те швы, которые накрыты железными листами, - старые, ещё со времён строительства, их надо менять в следующем году», — рассказала Галина Зурнаджан NGS55.RU.