Город55
ГлавноеВсе новости
Экс-сенатор Зуга борется с «Промсвязьбанком» за 163 миллиона рублей

Экс-сенатор Зуга борется с «Промсвязьбанком» за 163 миллиона рублей

6 декабря 2018, 16:10
Фото: newsomsk.ru
Арбитражный суд Северо-Западного округа постановил пересмотреть исковое заявление омского ПАО «Омскнефтехимпроект», возглавляемого бывшим сенатором Игорем Зугой. Спор нескольких компаний, на кону которого 163,7 млн рублей, начнется заново в Санкт-Петербургском Арбитраже.

За сумму 163,7 млн рублей борются сразу 4 компании. Это известная финансовая компания ПАО «Промсвязьбанк», АО «Гипрогазоочистка», ЗАО «Нефтехимпроект» и омское ПАО «ОНХП», контролируемое Игорем Зугой.

Спорная ситуация возникла в феврале 2014 года. Между АО «Гипрогазоочистка» и ПАО «Промсвязьбанк» был подписан кредитный договор. Согласно документу, предприятие обязуется выплатить взятые взаймы деньги банку, оставив в залог право потребовать деньги с ЗАО «Нефтехимпроект». Дело в том, что АО «Гипрогазоочистка» в качестве подрядчика выполняло заказ для «Нефтехимпроекта» на сумму в 163,7 млн рублей.

Одновременно с заключением договоров с «Промсвязьбанком» и «Нефтехимпроектом», «Гипрогазоочистка» заключает договор цессии с омским ПАО «Омскнефтехимпроект», о чем уведомляет все остальные компании. Омское предприятие, в свою очередь, получает право потребовать от «Нефтехимпроекта» деньги, причитающиеся «Гипрогазоочистке» по их договору подряда.

Однако несмотря на получение всех необходимых документов, уведомлений и писем, должник «Нефтехимпроект» возвращает 133 млн рублей «Гипрогазоочистке». Еще 48,7 млн рублей уходят «ОНХП» как новому кредитору. Компания Зуги, несмотря на полученные деньги, посчитала, что получила не все необходимые выплаты, и обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга с иском к ЗАО «Нефтехимпроект» и требованием выплатить еще 163,7 млн рублей.

Ни в суде, ни в апелляционной инстанции омскому предприятию выиграть не удалось. Однако Арбитражный суд Северо-Западного округа постановил пересмотреть дело с самого начала, так как посчитал, что предыдущие инстанции неверно истолковывали законодательство. Из-за этого решения у Зуги появился шанс выиграть 163,7 млн рублей.

При этом в процесс также пытается прорваться «Промсвязьбанк». Финансовая компания понимает, что вполне может остаться без денег от своего должника, так как их пытается перехватить предприятие экс-сенатора от Омской области. Однако и «Гипрогазоочистка» не спешит рассчитываться ни с кредитором в лице банка, ни отвечать по договору цессии с «ОНХП».

#Новости#Взыскание долга#Арбитражный суд#Сенаторы#Политика#Омск сегодня
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18