Экс-сенатор Зуга борется с «Промсвязьбанком» за 163 миллиона рублей

За сумму 163,7 млн рублей борются сразу 4 компании. Это известная финансовая компания ПАО «Промсвязьбанк», АО «Гипрогазоочистка», ЗАО «Нефтехимпроект» и омское ПАО «ОНХП», контролируемое Игорем Зугой.
Спорная ситуация возникла в феврале 2014 года. Между АО «Гипрогазоочистка» и ПАО «Промсвязьбанк» был подписан кредитный договор. Согласно документу, предприятие обязуется выплатить взятые взаймы деньги банку, оставив в залог право потребовать деньги с ЗАО «Нефтехимпроект». Дело в том, что АО «Гипрогазоочистка» в качестве подрядчика выполняло заказ для «Нефтехимпроекта» на сумму в 163,7 млн рублей.
Одновременно с заключением договоров с «Промсвязьбанком» и «Нефтехимпроектом», «Гипрогазоочистка» заключает договор цессии с омским ПАО «Омскнефтехимпроект», о чем уведомляет все остальные компании. Омское предприятие, в свою очередь, получает право потребовать от «Нефтехимпроекта» деньги, причитающиеся «Гипрогазоочистке» по их договору подряда.
Однако несмотря на получение всех необходимых документов, уведомлений и писем, должник «Нефтехимпроект» возвращает 133 млн рублей «Гипрогазоочистке». Еще 48,7 млн рублей уходят «ОНХП» как новому кредитору. Компания Зуги, несмотря на полученные деньги, посчитала, что получила не все необходимые выплаты, и обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга с иском к ЗАО «Нефтехимпроект» и требованием выплатить еще 163,7 млн рублей.
Ни в суде, ни в апелляционной инстанции омскому предприятию выиграть не удалось. Однако Арбитражный суд Северо-Западного округа постановил пересмотреть дело с самого начала, так как посчитал, что предыдущие инстанции неверно истолковывали законодательство. Из-за этого решения у Зуги появился шанс выиграть 163,7 млн рублей.
При этом в процесс также пытается прорваться «Промсвязьбанк». Финансовая компания понимает, что вполне может остаться без денег от своего должника, так как их пытается перехватить предприятие экс-сенатора от Омской области. Однако и «Гипрогазоочистка» не спешит рассчитываться ни с кредитором в лице банка, ни отвечать по договору цессии с «ОНХП».