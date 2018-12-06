Экс-сенатор Зуга борется с «Промсвязьбанком» за 163 миллиона рублей

При этом в процесс также пытается прорваться «Промсвязьбанк». Финансовая компания понимает, что вполне может остаться без денег от своего должника, так как их пытается перехватить предприятие экс-сенатора от Омской области. Однако и «Гипрогазоочистка» не спешит рассчитываться ни с кредитором в лице банка, ни отвечать по договору цессии с «ОНХП».