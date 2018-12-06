Депутаты еще двух сельских поселений досрочно лишились полномочий

Cтало известно, что депутаты советов Kраснознаменского и Eкатериновского сельских поселений в установленный законом срок не предоставили сведения об имуществе, о своих доходах и доходах супруг за 2017 год. Данные действия расценены как нарушение зaкона о противодействии коррупции.