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Депутат Дроздов предложил убрать все светофоры на Ленина

Депутат Дроздов предложил убрать все светофоры на Ленина

6 декабря 2018, 21:20
Фото: pixabay.com
Сергей Дроздов опоздал в Горсовет и обвинил в этом чиновников мэрии Омска. Сложную дорожную ситуацию на Ленина депутат предлагает решить кардинально.

Сегодня, 6 декабря, в течение 10 минут не мог собраться кворум из 8 депутатов. Как пишет РИА «Омск-Информ», спикер Омска Владимир Корбут был очень возмущен опозданием коллег, в том числе и опозданием Дроздова. Однако сам депутат обвиняет во всех бедах плохую работу новых светофоров на Ленина:

«Полчаса ехал с АСДГ от гостиницы «Иртыш» в Горсовет. Все светофоры на Ленина надо убрать, – возмутился Сергей Дроздов. – Надо заставить чистить снег в районе улицы Чкалова, потому что там 2 автомобиля проехать не могут».

Это уже не первый случай, когда депутат высказывает свое недовольство движением по Ленина. Совсем недавно он предлагал спилить светофор на пересечении Ленина-Лермонтова болгаркой.

#Новости#Светофор#Улица Ленина#Политика#Омск сегодня
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