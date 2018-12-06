Депутат Дроздов предложил убрать все светофоры на Ленина

Сегодня, 6 декабря, в течение 10 минут не мог собраться кворум из 8 депутатов. Как пишет РИА «Омск-Информ», спикер Омска Владимир Корбут был очень возмущен опозданием коллег, в том числе и опозданием Дроздова. Однако сам депутат обвиняет во всех бедах плохую работу новых светофоров на Ленина: