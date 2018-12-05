«Заря не зря, и я не зря»: новый арт-объект в Омске

Ранее такие надписи появлялись по всему Омску. Это означает, что омичи неравнодушны к творчеству своего земляка Андрея Кутилова. Теперь же горожане и гости Омска смогут не только лицезреть надпись в ее художественном исполнении, но и увидеть сквозь буквы знаменитые омские закаты – место для арт-композиции было выбрано не случайно.
Министр природных ресурсов Илья Лобов отметил, что новый объект символизирует слияние омской природы и культуры города: «Аркадий Кутилов писал не только об Омской области, он писал о природе нашего региона, о состоянии человека внутри всего этого пространства. Именно поэтому я считаю интеграцию культуры с интеграцией природного парка особенно знаменательной».
В свою очередь, автор проекта Дмитрий Буцик рассказал, что проект включает в себя бесплатные лекции и наблюдение за солнечной активностью с помощью специального оборудования. Занятия будут проходить на открытом воздухе в летнее время года.
Все, кто присутствовал на открытии этого арт-объекта, получили брошюры, в которых есть информация о ежедневном времени восхода и захода солнца. Эта информация поможет омичам не пропустить красивейшие омские закаты и рассветы, а также подскажет лучшее время для фотосессий.