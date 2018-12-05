«Заря не зря, и я не зря»: новый арт-объект в Омске

Ранее такие надписи появлялись по всему Омску. Это означает, что омичи неравнодушны к творчеству своего земляка Андрея Кутилова. Теперь же горожане и гости Омска смогут не только лицезреть надпись в ее художественном исполнении, но и увидеть сквозь буквы знаменитые омские закаты – место для арт-композиции было выбрано не случайно.