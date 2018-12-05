Зарубежные компании продолжают отказываться от инвестиций в Россию

В середине лета 2018 года в России зафиксирован мощный отток иностранных инвестиций, впервые в истории на $6 млрд. В это же время зарубеж и не думает развивать сотрудничество с Pоссией, а наоборот, вводятся новые санкции или прежние партнеры, такие как Китай, отказывают в обслуживании юридическим и физическим лицам из Pоссии.