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В центре Омска пенсионер на иномарке сбил двоих женщин

В центре Омска пенсионер на иномарке сбил двоих женщин

5 декабря 2018, 10:11
Фото: иллюстрация / ИА «Город55»
Сегодня, 5 декабря, около 08:17 в Омске на улице Волочаевской произошло дорожно-транспортное происшествие — автомобиль марки «Тойота Калдина» сбил двоих женщин.

Согласно предварительным данным, 77-летний водитель иномарки, совершая движение по указанной улице, в районе дома №17 допустил наезд на двух пешеходов, женщин 1964 и 1969 годов рождения. Омички пересекали проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

Обеих женщин с полученными травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Окончательные причины и обстоятельства ДТП будут установлены в результате проверки, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

#Новости#Наезд на пешехода#ДТП#Происшествия
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