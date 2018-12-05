В центре Омска пенсионер на иномарке сбил двоих женщин

Согласно предварительным данным, 77-летний водитель иномарки, совершая движение по указанной улице, в районе дома №17 допустил наезд на двух пешеходов, женщин 1964 и 1969 годов рождения. Омички пересекали проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.