В Омской области число депутатов, скрывающих доходы, увеличилось в 2 раза

Помимо прочего, растет число депутатов, которые искажают сведения о доходах либо вовсе их не предоставляют. Если в прошлом году их количество составляло около двадцати человек, то в 2018 году за нарушение закона о противодействии коррупции лишены мандатов 43 сельских депутата из 21 района Омской области, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области Сергей Цериградских.