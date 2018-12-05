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В Омской области число депутатов, скрывающих доходы, увеличилось в 2 раза

В Омской области число депутатов, скрывающих доходы, увеличилось в 2 раза

5 декабря 2018, 12:21
Фото: Прокуратура Омской области
В 2018 году в Омской области в результате прокурорских проверок было выявлено более 3,5 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства.

Наибольшее количество нарушений зарегистрировано в сфере расходования бюджетных средств в области государственных и муниципальных закупок и распоряжении государственным и муниципальным имуществом.

Помимо прочего, растет число депутатов, которые искажают сведения о доходах либо вовсе их не предоставляют. Если в прошлом году их количество составляло около двадцати человек, то в 2018 году за нарушение закона о противодействии коррупции лишены мандатов 43 сельских депутата из 21 района Омской области, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области Сергей Цериградских.

#Новости#Коррупция#Депутаты#Политика#Омск сегодня
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