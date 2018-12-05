В Хабаровском крае урезали траты на «социалку» для оптимизации бюджета

Как напомнила депутат Ирина Штепа, в 2016 году для закупки медицинского оборудования было выделено 540 миллионов рублей. В прошлом году показатель уменьшился до 300 миллионов рублей, а в 2018 – до 70 миллионов. В настоящее время на эти статьи не выделили ничего, хотя износ оборудования превышает 70%. Эта цифра больше, чем средняя по России.