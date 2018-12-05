В Хабаровском крае урезали траты на «социалку» для оптимизации бюджета

Как сообщает РИА «Восток-Медиа», только фракция ЛДПР, представитель которой сидит в губернаторском кресле, полностью одобрила предложенный вариант.
Бюджетные статьи выглядят так: на доходы приходится 95,7 миллиарда рублей, на расходы – 103,8 миллиарда рублей, дефицит бюджета составляет 8,1 миллиарда рублей, предельный объем государственного долга края – 74,3 миллиарда рублей.
По словам спикера Законодательной Думы Сергея Луговского, тот факт, что в документе отсутствуют расходы на приобретение нового медицинского оборудования, - существенная недоработка властей. Чиновник признал, что актуальный бюджет края на ближайшие три года преследует целью оптимизацию, в связи с чем депутаты не могли не принять даже такой сложный бюджет, где не было трат на социальные сферы.
Как напомнила депутат Ирина Штепа, в 2016 году для закупки медицинского оборудования было выделено 540 миллионов рублей. В прошлом году показатель уменьшился до 300 миллионов рублей, а в 2018 – до 70 миллионов. В настоящее время на эти статьи не выделили ничего, хотя износ оборудования превышает 70%. Эта цифра больше, чем средняя по России.
Также депутат отметила, что на проведение капитального ремонта больниц тоже нужно много средств. Эти расходы при уточнении бюджета в 2018 году следует считать первоочередными. Кроме этого, Штепа добавила, что это должно быть выполнено уже в первом квартале, чтобы успеть провести конкурсы на капитальный ремонт.
Глава Хабаровского края Сергей Фургал незадолго до принятия бюджета пообещал, что средства на сферу здравоохранения выделят в том же объеме. При этом он утверждал, что по социальным направлениям, таким как образование, здравоохранение, спорт - урезано не будет. Отмечается, что на эти статьи из федерального бюджета выделят 10,6 миллиарда рублей, что очень мало и не спасет положение.
По словам первого зампреда краевой думы Юрия Матвеева, федеральный центр финансирует Хабаровский край по «остаточному» принципу. Чиновник пояснил, что этих денег не хватит для исполнения федеральных программ.
Эта ситуация является возможностью для проверки способностей нового главы региона Сергея Фургала, который должен требовать и отстаивать средства для развития края. При этом Хабаровскому краю сильно требуются деньги на развитие: дефицит бюджета на следующий год составляет 14%, когда максимально допустимое значение данного показателя – 15%.