Снегопады в Омске прекратятся, потеплеет до -10 градусов

В четверг, 6 декабря, ночная температура упадет до -16...-21 градуса, при прояснении похолодает до -28 градусов. Днем столбик термометра покажет -10...-15 градусов, местами до -20 градусов. Скорость юго-восточного ветра составит 3-8 м/с. Осадки не ожидаются. Местами изморозь.