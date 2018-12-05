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Снегопады в Омске прекратятся, потеплеет до -10 градусов

Снегопады в Омске прекратятся, потеплеет до -10 градусов

5 декабря 2018, 08:14
Фото: иллюстрация / pixabay.com
В ближайшие три дня жителей Омской области ожидает морозная погода.

Согласно прогнозу синоптиков ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», сегодня, 5 декабря, в Омске -11...-16 градусов, местами до -22 градуса. Скорость юго-восточного ветра 4-9 м/с. Местами небольшой снег, слабая изморозь, на дорогах гололедица.

В четверг, 6 декабря, ночная температура упадет до -16...-21 градуса, при прояснении похолодает до -28 градусов. Днем столбик термометра покажет -10...-15 градусов, местами до -20 градусов. Скорость юго-восточного ветра составит 3-8 м/с. Осадки не ожидаются. Местами изморозь.

В пятницу, 7 декабря, ночная температура опустится до -19...-24 градусов, днем температура воздуха составит -13...-18 градусов. Ветер слабый. День пройдет без осадков. Местами изморозь.

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