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С омского ДРСУ №6 требуют еще 175 миллионов рублей

С омского ДРСУ №6 требуют еще 175 миллионов рублей

5 декабря 2018, 17:51
Фото: ИА «Город55»
Арбитражный суд приступил к рассмотрению иска КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области» к ДРСУ-6. С предприятия надеются взыскать 175 млн рублей по договорам подряда.

Дело попало в категорию «Исполнение обязательств по договорам подряда». Конкретная причина подачи иска неизвестна. Речь в деле, скорее всего, идет об одном из контрактов, выигранных ДРСУ №6 у КУ «УДХ». Только в 2018 году их было 8.

Общая сумма всех выигранных дочерней компанией регионального Минимущества у УДХ контрактов составляет 282,3 млн рублей. На данный момент 5 контрактов завершены, еще 3 находятся на стадии исполнения.

Напомним, 3 сентября УДХ подало в суд на АО «ДРСУ №6» с требованием выплатить 52,7 млн рублей неустойки за работы трехгодичной давности. Строители, по мнению УДХ, перестали следить за отремонтированными дорогами. Из-за этого всего за 2 года новый асфальт пришел в изначальное состояние.

#Новости#Строительство и ремонт дорог#Министерство имущественных отношений#Омская область#Экономика#Омск сегодня
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