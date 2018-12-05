С омского ДРСУ №6 требуют еще 175 миллионов рублей

Дело попало в категорию «Исполнение обязательств по договорам подряда». Конкретная причина подачи иска неизвестна. Речь в деле, скорее всего, идет об одном из контрактов, выигранных ДРСУ №6 у КУ «УДХ». Только в 2018 году их было 8.