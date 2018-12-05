С омского ДРСУ №6 требуют еще 175 миллионов рублей

Дело попало в категорию «Исполнение обязательств по договорам подряда». Конкретная причина подачи иска неизвестна. Речь в деле, скорее всего, идет об одном из контрактов, выигранных ДРСУ №6 у КУ «УДХ». Только в 2018 году их было 8.
Общая сумма всех выигранных дочерней компанией регионального Минимущества у УДХ контрактов составляет 282,3 млн рублей. На данный момент 5 контрактов завершены, еще 3 находятся на стадии исполнения.
Напомним, 3 сентября УДХ подало в суд на АО «ДРСУ №6» с требованием выплатить 52,7 млн рублей неустойки за работы трехгодичной давности. Строители, по мнению УДХ, перестали следить за отремонтированными дорогами. Из-за этого всего за 2 года новый асфальт пришел в изначальное состояние.