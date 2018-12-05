«Росводоканал Омск» залил лед на хоккейных кортах омских школ

В ноябре сотрудники омского водоканала помогли подготовить лед на семи хоккейных кортах в городских общеобразовательных учреждениях: школе №55 (ул. Мельничная, 4); школе №97 (ул. Володарского, 74); школе №108 (ул. Моторная, 9); школе №114 (ул. 19-я Марьяновская, 40а); лицее №143 (ул. Химиков, 40); гимназии №115 (ул. Циолковского, 1); гимназии №26 (Лесной проезд, 5).
«Развитие детского спорта и организация активного досуга молодежи являются важными направлениями в воспитании будущего поколения. Благодаря проекту хоккейной академии «Авангард» и администрации города, попробовать себя на льду может каждый ребенок. Возможно, для кого-то ледовая площадка в школе станет первым этапом на пути в большой спорт», - отметил Сергей Шелест, генеральный директор АО «ОмскВодоканал».
На три хоккейные площадки сотрудники омского водоканала выезжали несколько раз. Это требовалось для обеспечения качественной заливки льда нужной толщины. Сделать это силами общеобразовательных учреждений не представлялось возможным, так как не все школы оборудованы системами водоснабжения для заливки льда.
«Благодаря помощи, которую оказал омский водоканал в подготовке хоккейных коробок, в семи школах города Омска есть качественный лед для занятий спортом», - прокомментировал легендарный советский хоккеист, а ныне руководитель отдела массового хоккея академии «Авангард» Станислав Первушин.
Для популяризации зимних видов спорта сотрудники «Росводоканал Омск» также выполнили работы по организации водоснабжения для заливки городского катка на улице Бударина.
Справка о компании
Группа компаний «Росводоканал» - крупнейший в Российской Федерации частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК «Росводоканал» работают 6 региональных водоканалов России, обслуживающих потребителей в крупных административных и промышленных центрах: Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени.
Омская городская система водоснабжения основана в 1915 г. С 1 апреля 2005 года функции по водоснабжению и водоотведению выполняет АО «ОмскВодоканал». Компания обслуживает водопроводные сети протяженностью 1 811 км, канализационные сети протяженностью 1 264 км. Оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению 8 103 юридическим лицам, 1 037 493 абонентам – физическим лицам.
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