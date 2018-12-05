«Росводоканал Омск» залил лед на хоккейных кортах омских школ

На три хоккейные площадки сотрудники омского водоканала выезжали несколько раз. Это требовалось для обеспечения качественной заливки льда нужной толщины. Сделать это силами общеобразовательных учреждений не представлялось возможным, так как не все школы оборудованы системами водоснабжения для заливки льда.